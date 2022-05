Atento tem vagas de emprego pelo país; veja regiões

A Atento, multinacional de contact center, anunciou oportunidades de trabalho em aberto. Para se tornar um colaborador, é importante seguir alguns requisitos que estão na descrição de cada vaga. Confira, a seguir, quais os cargos que estão disponíveis e siga as instruções para se inscrever.

Atento divulga oportunidades de trabalho para o Brasil

Em atuação no mercado desde 1999, a Atento é referência quando se trata de prestação de serviços por meio de call center. Além disso, é uma multinacional presente em países como Argentina, Paraguai, Espanha, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Marrocos, Colômbia, Porto Rico, Peru e Venezuela.

Com ótima avaliação por funcionários e ex-funcionários, a organização telefônica conta com uma equipe de colaboradores superior a 154 mil pessoas, e recentemente disponibilizou através da plataforma de oportunidades profissionais, InfoJobs, novas vagas para o Brasil. Confira abaixo as vagas ofertadas:

Analista de Microinformática Júnior (São Paulo);

Médico do Trabalho (Feira de Santana);

Mecânico de Ar Condicionado (São Paulo);

Analista de Planejamento Pleno (São Paulo);

Médico do Trabalho (São Paulo);

Analista DBM Sênior (São Paulo);

Analista de Planejamento Pleno – Bilíngue (Santo Antônio da Alegria).

Como se inscrever

Para fazer parte da equipe de colaboradores da Atento, é necessário seguir exigências específicas para cada oportunidade de trabalho. Para saber mais informações a respeito da instituição, das oportunidades ofertadas, especificações de cada cargo e para cadastrar seu currículo e concorrer a uma das vagas de emprego, acesse o link de participação.

