Confira atualizações do Banco Central do Brasil (BCB) sobre o Pix, Open Finance, moeda digital e sobre as ações de sustentabilidade da instituição.

Atualizações sobre o Pix, Open Finance, Real Digital e ações sustentáveis do Banco Central

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), ainda neste ano, o Pix ganhará novas funcionalidades.

Pix: atualização da agenda evolutiva 2022

Débito automático

Pix Cobrança (arquivo padronizado)

Liquidação não prioritária

Remuneração da Conta PI

Produtos em concepção

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), estão em concepção inicial os trabalhos em estágio inicial para os produtos a serem lançados no futuro.

Produtos em operação

O Banco Central do Brasil (BCB) estimula o uso e gera ações para assimilação das funcionalidades para os usuários e instituições participantes através da automação.

Open Finance

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), o modelo brasileiro de Open Finance é o maior em número de instituições e em termos de escopo.

Implementação gradual

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), o Open FInance objetiva promover competição, eficiência e segurança da informação e gerar condições de equilíbrio adequado entre instituições financeiras já existentes e novos participantes.

Soluções que podem ser desenvolvidas a partir do Open Finance:

Dispositivos para comparação de serviços e taxas;

Aplicativos para aconselhamento e planejamento financeiro ;

Iniciação de pagamentos por mídias sociais;

Marketplace de crédito.

Inovação financeira

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca o uso intensivo de computação na nuvem e a tecnologia metaverso como inovações.

Inovação no Sistema Financeiro Nacional (SFN)

O Open Finance e a inovação na moeda objetivam:

Simplificação;

Internacionalização;

Conversibilidade Moeda digital.

Sobre o Real Digital

30/11/2021 – divulgação do laboratório

Real Digital 2022

10/01 – Abertura das inscrições

11/02 – Encerramento das inscrições Seleção dos projetos

04/03 – Divulgação dos projetos selecionados

Data a ser definida – Início da execução dos projetos

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que 120 dias após o início, está previsto o fim da execução dos projetos.

Foco do Real Digital:

Casos de uso

Protocolos de DeFi • DvP, PvP • IoT

Infraestrutura

Interoperabilidade;

Escalabilidade;

Programabilidade;

Privacidade;

Acessibilidade;

Usabilidade.

O próximo passo do Real Digital é o Projeto piloto.

Medidas sustentáveis

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), no que tange a sustentabilidade, as medidas abrangem:

Responsabilidade socioambiental do BCB;

Parcerias;

Políticas;

Supervisão;

Regulação.

Tecnologia

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que a epidemia acelerou mudanças tecnológicas na medicina, educação, finanças e comunicação.

Crescimento mais sustentável e inclusivo

Tradeoffs têm se mostrado relevantes na transição verde.

Mudanças no comércio mundial e nas GVCs

Gargalos setoriais e mudanças causadas por eventos geopolíticos.

Normalização das políticas monetárias nas economias avançadas

Aumento de juros e Quantitative Tightening. Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) destaca a reprecificação da normalização em economias emergentes.