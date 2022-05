Autoconsciência no trabalho: Qual a importância?

A autoconsciência no trabalho pode promover uma série de benefícios no curto, médio e longo prazo. Porém, nem todo mundo conhece a importância dessa prática tão relevante.

Com o intuito de conscientizar as pessoas sobre esse assunto, fizemos este conteúdo listando a importância e as vantagens de se ter autoconsciência no dia a dia profissional. Continue lendo para saber mais.

Quais os benefícios da autoconsciência no trabalho?

Os benefícios da autoconsciência no trabalho são inúmeros. No começo, podem parecer um pouco “silenciosos”, tendo em vista que estar consciente dos seus erros e acertos pode ser bastante doloroso – o que atrapalha a compreensão da importância dessa prática.

No entanto, à medida que o tempo passa, essa perspectiva começa a mudar. Os resultados obtidos pela capacidade de se “escutar” e se “entender” auxilia nas mais diversas esferas da vida profissional.

Abaixo elencamos esses impactos positivos provocados por essa autoconsciência para que você se inspire e busque conhecer um pouco mais de si mesmo:

1. Melhora na capacidade de lidar com as emoções

Quando temos autoconsciência no trabalho, conseguimos lidar melhor com as emoções que esse ambiente provoca em nós. Afinal, quem nunca se sentiu extremamente estressado, irritado, triste ou qualquer outra coisa enquanto trabalhava? Pois é…

Criar consciência dos nossos pensamentos, atitudes que ocorrem no piloto automático e nossas ações perante às emoções, nos ajuda a lidar melhor com o que sentimos. E lidando melhor com isso, conseguimos ser emocionalmente mais equilibrados e menos impulsivos.

2. Melhora as relações interpessoais

As relações interpessoais podem ser melhoradas a partir do momento em que a autoconsciência no trabalho entra em cena. Isso ocorre pois:

Conseguimos controlar mais as nossas emoções, sendo menos “explosivos” diante dos nossos colegas.

Aprendemos com nossas atitudes e conseguimos enxergar o outro de forma mais humanizada.

Deixamos de ser tão egocêntricos e entendemos o quanto as nossas ações podem impactar o mundo à nossa volta.

3. Permite o crescimento profissional

A autoconsciência no trabalho auxilia no crescimento profissional uma vez que ficamos mais conscientes dos nossos pontos que precisam ser melhorados e quais podem ser ainda mais lapidados. E isso nos ajuda a nos desenvolvermos diante de um mercado tão competitivo.

4. Auxilia na organização diante de erros

Ser autoconsciente também nos ajuda a entender melhor as nossas ações cotidianas. Isso quer dizer que conseguimos admitir nossos erros e aprendemos com eles, organizando a nossa vida e visando mudanças positivas.

5. Estimula a saúde mental e o bem-estar

A saúde mental e o bem-estar também passam a ser aflorados. Claro que nos momentos em que cometemos erros e temos que admiti-los, a “dor” emocional pode surgir. Porém, “passar por isso” é importante para curar essas feridas e seguir em frente da melhor forma possível.

Sendo assim, criamos uma oportunidade de aprendizagem que nos auxilia no desenvolvimento profissional e, consequentemente, pode fazer com que nos sintamos mais felizes e realizados. Tudo isso, junto, estimula a nossa saúde mental e o bem-estar. Faça o teste e descubra esse efeito.