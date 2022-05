Auxílio Brasil ainda não prevê pagamentos de 13º salário para 2022

Até este momento, ainda não há qualquer previsão de pagamento do 13º salário para usuários que fazem parte do Auxilio Brasil. Alguns projetos sobre o tema seguem em tramitação no Congresso Nacional, mas ainda não passaram por nenhuma aprovação. Assim, não há nada confirmado neste sentido.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, os repasses do Auxílio Brasil devem acontecer em 12 parcelas este ano, ou seja, uma por mês. Nesta semana, eles começam a quinta liberação do ano. Na quarta-feira (18), será a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1.

Em 2019, o Governo Federal decidiu pagar um 13º para os usuários do extinto Bolsa Família. Na ocasião, os pagamentos aconteceram como cumprimento de uma promessa de campanha realizada ainda em 2018. Todavia, os repasses do complemento natalino não se repetiram nos anos posteriores.

No primeiro ano de pagamento do 13º salário, o Governo Federal decidiu realizar os repasses depois de assinar uma Medida Provisória (MP) sobre o tema. No entanto, o texto caducou e não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Membros da própria base governista ajudaram a obstruir a votação do tema.

Para este ano de 2022, não há nenhum tipo de movimentação política aparente que indique a votação do 13º salário pata as pessoas que fazem parte do Auxílio Brasil. É possível que os parlamentares e o próprio Governo Federal mudem de ideia e decidam colocar o texto em votação, mas não há nenhum indício do ato até aqui.

14º para o INSS

Outro ponto que ainda gera uma série de dúvidas é a questão do 14º salário para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo as informações oficiais, não há definição sobre este ponto ainda.

Assim como acontece com o complemento do Auxílio Brasil, também existem projetos para a implementação do 14º salário para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS. No entanto, ele ainda não foi aprovado.

Vale lembrar que o Governo Federal decidiu antecipar os pagamentos do 13º salário para os segurados do INSS. A primeira parcela, aliás, já foi paga. A segunda rodada deve começar a ser depositada junto com o benefício tradicional a partir da próxima semana.

Auxílio Brasil

No caso específico do Auxílio Brasil, os pagamentos serão retomados ainda nesta semana. Usuários com o NIS finais 1, 2 e 3 poderão receber o dinheiro da sétima rodada na quarta (18), quinta (19) e sexta (20) respectivamente.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, pouco mais de 18 milhões de pessoas receberam o dinheiro do Auxílio Brasil no último mês de abril. A pasta afirma que se trata do maior número de usuários da história do programa social.

Não é necessário realizar nenhum tipo de solicitação de entrada no Auxílio Brasil. O Governo Federal explica que os pagamentos do benefício são feitos de maneira automática para todos os que têm direito ao saldo.