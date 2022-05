Auxílio Brasil: Caixa volta a pagar R$400 para novo grupo nesta segunda (23/05)

Os beneficiários do Auxílio Brasil já começaram a receber suas parcelas do mês de maio. Após uma pausa neste fim de semana, o programa retornará com os pagamentos nesta segunda-feira (23/05).

A parcela de maio começou a ser paga pela Caixa Econômica Federal na última quarta-feira (18). Na ocasião, a parcela foi liberada para os beneficiários com NIS final 1. No dia seguinte, quinta-feira (19), o benefício foi liberado para beneficiários com NIS final 2. Já na última sexta-feira (20), o valor foi liberado para quem possui o NIS final 3.

O valor mínimo já está fixado para ser pago este mês, ou seja, ninguém poderá receber menos do que R$400. Nesta segunda-feira (23), recebem os beneficiários que têm o NIS final 4.

Quem está cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) tem a opção de abrir automaticamente uma conta poupança social digital para receber os valores do Auxílio Brasil.

A estimativa do Governo é pagar um total de R$7,3 bilhões a 18,1 milhões de famílias, conforme informou o Ministério da Cidadania.

O programa manteve as datas de depósitos do antigo Bolsa Família, que tinha o calendário de pagamentos conforme o final do Número de Inscrição Social (NIS). O calendário oficial de pagamentos poderá ser consultado aqui no Notícias Concursos.

O Auxílio Brasil de R$400 é pago para cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica e social. O pagamento do benefício é disponibilizado por meio da conta poupança social digital e também por contas correntes regulares em nome do titular do beneficiário.

Auxílio Brasil de maio

Neste mês de maio, o quantitativo de beneficiários é superior ao que foi pago em abril, quando 18,06 milhões de famílias foram atendidas pelo programa.

A região Nordeste, com mais de 8 milhões de beneficiários é a região com o maior número de beneficiários. Por outro lado, a região Centro-Oeste, com menos de 1 milhão, é onde tem o menor quantitativo de pessoas atendidas pelo programa assistencial. Veja o número de famílias beneficiadas por região:

Nordeste: 8,5 milhões

Sudeste: 5,2 milhões

Norte: 2,1 milhões

Sul: 1,2 milhão

Centro-Oeste: 937 mil Confira abaixo o calendário de pagamentos da parcela do benefício 18 de maio – NIS final 1;

19 de maio – NIS final 2;

20 de maio – NIS final 3;

23 de maio – NIS final 4 – Próximo pagamento;

24 de maio – NIS final 5;

25 de maio – NIS final 6;

26 de maio – NIS final 7;

27 de maio – NIS final 8;

30 de maio – NIS final 9;

31 de maio – NIS final 0.

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.