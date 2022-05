Auxílio Brasil: Confira o calendário de pagamentos deste mês e dos próximos

O Auxílio Brasil foi criado para substituir o Bolsa Família. O novo programa social entrou em vigência em novembro do ano passado e já atende mais de 18 milhões de famílias carentes com um benefício mínimo mensal equivalente a R$ 400.

O Auxílio Brasil foi criado para substituir o Bolsa Família. O novo programa social entrou em vigência em novembro do ano passado e já atende mais de 18 milhões de famílias carentes com um benefício mínimo mensal equivalente a R$ 400.

Para ter acesso aos valores do Auxílio Brasil, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), além disso, é preciso comprovar que pertence a um desses dois grupos:

Família em situação de extrema pobreza, cuja renda mensal per capita é de até R$ 105; ou

Família em situação de pobreza, em que a renda mensal por pessoa varie de R$ 105,01 a R$ 210, desde que possua em sua composição gestante, nutriz, criança ou jovem de até 21 anos incompletos.

No que se refere ao pagamento dos valores, o programa segue os 15 últimos dias de cada mês para liberá-los. No mais, o calendário é elaborado conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social).

Calendário do Auxílio Brasil em 2022

Maio 2022

Final 1: 18 de maio;

Final 2: 19 de maio;

Final 3: 20 de maio;

Final 4: 23 de maio;

Final 5: 24 de maio;

Final 6: 25 de maio;

Final 7: 26 de maio;

Final 8: 27 de maio;

Final 9: 30 de maio;

Final 0: 31 de maio.

Junho 2022

Final 1: 17 de junho;

Final 2: 20 de junho;

Final 3: 21 de junho;

Final 4: 22 de junho;

Final 5: 23 de junho;

Final 6: 24 de junho;

Final 7: 27 de junho;

Final 8: 28 de junho;

Final 9: 29 de junho;

Final 0: 30 de junho.

Julho 2022

Final 1: 28 de julho;

Final 2: 19 de julho;

Final 3: 20 de julho;

Final 4: 21 de julho;

Final 5: 22 de julho;

Final 6: 25 de julho;

Final 7: 26 de julho;

Final 8: 27 de julho;

Final 9: 28 de julho;

Final 0: 29 de julho.

Agosto 2022

Final 1: 18 de agosto;

Final 2: 19 de agosto;

Final 3: 22 de agosto;

Final 4: 23 de agosto;

Final 5: 24 de agosto;

Final 6: 25 de agosto;

Final 7: 26 de agosto;

Final 8: 29 de agosto;

Final 9: 30 de agosto;

Final 0: 31 de agosto.

Setembro 2022

Final 1: 19 de setembro;

Final 2: 20 de setembro;

Final 3: 21 de setembro;

Final 4: 22 de setembro;

Final 5: 23 de setembro;

Final 6: 26 de setembro;

Final 7: 27 de setembro;

Final 8: 28 de setembro;

Final 9: 29 de setembro;

Final 0: 30 de setembro.

Outubro 2022

Final 1: 18 de outubro;

Final 2: 19 de outubro;

Final 3: 20 de outubro;

Final 4: 21 de outubro;

Final 5: 24 de outubro;

Final 6: 25 de outubro;

Final 7: 26 de outubro;

Final 8: 27 de outubro;

Final 9: 28 de outubro;

Final 0: 31 de outubro.

Novembro 2022

Final 1: 17 de novembro;

Final 2: 28 de novembro;

Final 3: 21 de novembro;

Final 4: 22 de novembro;

Final 5: 23 de novembro;

Final 6: 24 de novembro;

Final 7: 25 de novembro;

Final 8: 28 de novembro;

Final 9: 29 de novembro;

Final 0: 30 de novembro.

Dezembro 2022

Final 1: 12 de dezembro;

Final 2: 13 de dezembro;

Final 3: 14 de dezembro;

Final 4: 15 de dezembro;

Final 5: 16 de dezembro;

Final 6: 19 de dezembro;

Final 7: 20 de dezembro;

Final 8: 21 de dezembro;

Final 9: 22 de dezembro;

Final 0: 23 de dezembro.

Consulta ao benefício de maio

É importante destacar que para identificar como está a situação do seu benefício, mais especificamente no mês de maio, o usuário poderá acessar os seguintes canais de atendimento: Primeiramente, Atendimento ao Cidadão Caixa número 111;

Ministério da Cidadania número 121;

Aplicativo Auxilio Brasil disponível para Android e iOS;

Por fim, via celular, pelo Aplicativo Caixa Tem disponível para Android e iOS.