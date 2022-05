Auxílio Brasil: Data de início dos pagamentos de maio é revelada

Os pagamentos do Auxílio Brasil voltarão a partir da próxima quarta-feira (18). A princípio, o calendário já foi liberado e seguirá o Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. O valor mínimo do programa é R$400.

Atualmente, o programa social atende mais de 18 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Para receber o benefício é preciso estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O saque do benefício ocorre mediante ao aplicativo Caixa Tem ou utilizando o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão em lotéricas e correspondentes da Caixa. Confira o cronograma completo de maio a seguir:

18 de maio – NIS final 1;

19 de maio – NIS final 2;

20 de maio – NIS final 3;

23 de maio – NIS final 4;

24 de maio – NIS final 5;

25 de maio – NIS final 6;

26 de maio – NIS final 7;

27 de maio – NIS final 8;

30 de maio – NIS final 9;

31 de maio – NIS final 0.

Você vai gostar muito de ver:

FIM do IPVA para motos ainda neste ano de 2022?

Caixa libera novo saque duplo do PIS/Pasep ‘esquecido’ para os trabalhadores

Auxílio Gás não será liberado em maio

O Vale Gás é um benefício concedido a cada dois meses. A sua última liberação ocorreu no mês de abril, logo, o próximo repasse ocorrerá apenas em junho. Atualmente, cerca de 5,39 milhões de famílias são atendidas pelo programa.

Segundo o governo federal, o auxílio tem como objetivo ajudar as famílias carentes na compra do botijão de gás de 13kg. O valor é equivalente a 50% do preço médio do produto, no último mês, foi de R$ 51.

Como consultar o Auxílio Brasil?

O beneficiário pode consultar a situação do seu benefício acessando o aplicativo do Auxílio Brasil. Na prática, basta informar o número do CPF ou NIS (Número de Identificação Social) e a senha.

Vale ressaltar que todos os meses o Ministério da Cidadania libera uma lista com o nome dos cidadãos ainda elegíveis ao programa social. Sendo assim, o indicado é consultar as informações alguns dias antes da liberação do benefício.

Como consultar se receberei o auxílio de R$400?

Inicialmente, o Governo Federal irá enviar duas cartas: uma com orientações sobre o benefício e outra com o cartão. No entanto, se a família ainda não recebeu a correspondência pode conferir por meio de seu CPF.

Assim, a consulta pode ocorrer por meio do número do CPF do responsável pela unidade familiar da seguinte forma:

Primeiramente, o cidadão deve ter o aplicativo Auxílio Brasil. No momento de baixá-lo, é importante verificar aquele que contém como desenvolvedor oficial a Caixa Econômica Federal. Isso é essencial para não baixar um app falso e cair em golpes;

Após o app ser instalado, escolha a opção “Fazer login”;

Preencha suas informações de login, com o número de seu CPF e senha;

Após efetuar o login, então, o painel do aplicativo irá apresentar as principais informações sobre o programa. Isto é, como, por exemplo, a aprovação, saldo disponível, número do NIS, calendário e chat para tirar dúvidas.

Ademais, a consulta sobre o pagamento também poderá ser realizada nos seguintes locais: Terminais de autoatendimento;

Casas lotéricas;

Agências bancárias;

Correspondentes credenciados Caixa Aqui;

Por fim, também é possível verificar sua situação pelo Atendimento Caixa ao Cidadão, com o número de telefone 111.