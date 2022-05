Auxílio Brasil de R$400 já tem data para começar em maio. Veja quando

O Auxílio Brasil vai começar em breve o pagamento da folha do mês de maio. A princípio, conforme informações do Ministério da Cidadania, o benefício de R$400 será pago a partir do dia 18 deste mês.

Antes de mais nada, é importante destacar que o Governo Federal já divulgou o calendário oficial de pagamentos do Auxílio Brasil. Vale ressaltar que o benefício é concedido conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário do Auxílio Brasil do mês maio

Desde já, confira a seguir as datas de pagamento do Auxílio Brasil em maio:

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de maio 2 19 de maio 3 20 de maio 4 23 de maio 5 24 de maio 6 25 de maio 7 26 de maio 8 27 de maio 9 30 de maio 0 31 de maio

Consulta ao benefício

Atualmente, a consulta do benefício poderá ser realizada de maneira simples. Primeiramente, o responsável familiar deve conferir de foi aprovado mediante ao Cadastro Único (CadÚnico) da seguinte forma:

Primeiramente, baixe o aplicativo Auxílio Brasil, disponível para Android e iOS; Depois que efetuar o passo acima, acesse a plataforma e informe o CPF; Posteriormente, coloque sua senha ou crie uma se for o primeiro acesso; Por fim, ao entrar na tela inicial, basta clicar em “Consulta de Valores” para saber o saldo.

Quem pode receber?

Para fazer parte do Auxílio Brasil, a regra primordial é ter uma conta ativa e atualizada no Cadúnico. Além disso, também é preciso ter uma renda per capita que coloque o cidadão em situação de extrema-pobreza ou de pobreza.

Nesse sentido, um indivíduo extremamente pobre é aquele que possui uma renda per capita familiar mensal que varia entre R$ 0 e R$ 105. Logo, as pessoas que estão neste grupo têm o direito ao recebimento do benefício.

Antes de tudo, é importante destacar que o trabalhador que possui renda per capita que varia entre R$ 106 e R$ 210 está em situação de pobreza. Neste caso, o cidadão também poderá ter o direito de receber o benefício desde que esteja morando com uma gestante ou um menor de 21 anos.

Auxílio Brasil

De antemão, é importante deixar claro que no dia 4 de maio, o Senado Federal aprovou a Medida Provisória (MP) que cria o Auxílio Brasil. O texto prevê que a exigência de pagamentos mínimos de R$ 400 por pessoas deve seguir permanentemente.

Portanto, como o projeto já foi aprovado também na Câmara dos Deputados, o texto segue agora para análise presidencial. O presidente Jair Bolsonaro (PL) pode optar por sancionar ou vetar o texto. Segundo informações de bastidores, é provável que ele opte pela sanção.

Por fim, de acordo com informações do Ministério da Cidadania, pouco mais de 18,06 milhões de famílias estão na folha de pagamentos do Auxílio Brasil agora. Ao mesmo passo, dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostram que mais de 1 milhão de brasileiros estavam na fila de espera para o programa no último mês de fevereiro.