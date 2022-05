Auxílio Brasil de R$400: liberado pagamento de maio e o empréstimo consignado

A parcela de maio do Auxílio Brasil começou nos últimos dias. O cronograma de pagamentos começou na quarta (18) e, até o momento, três grupos já podem receber os valores do programa: os beneficiários com NIS final 1, 2 e 3.

De acordo com informações oficiais do Ministério da Cidadania, mais de R$ 7,3 bilhões vão ser pagos a 18,1 milhões de famílias neste mês de maio. Desse total de cidadãos, a maior parte é da região Nordeste.

Veja, a seguir, a divisão dos beneficiários entre as regiões do país:

Nordeste: 8,5 milhões de famílias

Sudeste: 5,2 milhões de famílias

Norte: 2,1 milhões de famílias

Sul: 1,2 milhão de famílias

Centro-Oeste: 937 mil de famílias

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil

Os pagamentos do Auxílio Brasil já foram efetuados para os beneficiários com NIS final 1, 2 e 3. A seguir, confira os próximos pagamentos do mês de maio:

23 de maio – depósito para beneficiários com NIS final 4 ;

– depósito para beneficiários com ; 24 de maio – depósito para beneficiários com NIS final 5 ;

– depósito para beneficiários com ; 25 de maio – depósito para beneficiários com NIS final 6 ;

– depósito para beneficiários com ; 26 de maio – depósito para beneficiários com NIS final 7 ;

– depósito para beneficiários com ; 27 de maio – depósito para beneficiários com NIS final 8 ;

– depósito para beneficiários com ; 30 de maio – depósito para beneficiários com NIS final 9 ;

– depósito para beneficiários com ; 31 de maio – depósito para beneficiários com NIS final 0.

Empréstimo consignado para o Auxílio Brasil

Mesmo com os atrasos em torno da liberação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, o Governo está confiante na possibilidade de realizar a liberação ainda neste primeiro semestre. Neste momento, a MP do crédito já está em vigor. Resta apenas a regulamentação das regras por parte do Ministério da Cidadania.

A pasta estaria aguardando apenas a sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao texto da Medida Provisória (MP) do Auxílio Brasil. O documento prevê que os repasses do programa social serão permanentemente de R$ 400, ou seja, independente de qualquer situação, eles não poderão ser mais baixos para nenhum cidadão.

Caso a sanção se confirme, o Ministério da Cidadania poderia usar os dados para a regulamentação do consignado. Entre outros pontos, a pasta não definiu oficialmente qual será a taxa de juros do crédito, por exemplo. Assim, as pessoas que fazem parte do programa social não podem realizar a solicitação ainda.

O Governo tem pressa em anunciar o consignado ainda no primeiro semestre para tentar fugir dos olhos da justiça eleitoral. A avaliação dentro do Palácio do Planalto é de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poderia proibir a liberação do crédito caso considere que se trata de uma campanha política antecipada.

Assim, o Governo Federal trabalha com a meta de apresentar o tema ainda no primeiro semestre, para não realizar as liberações em uma data mais próxima das eleições. O pleito presidencial deve acontecer no próximo mês de novembro e o presidente Jair Bolsonaro deverá tentar buscar a reeleição este ano.