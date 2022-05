Auxílio Brasil de R$400 paga para novo grupo hoje (19/05); veja quem recebe

Os pagamentos do mês de maio do Auxílio Brasil seguem sendo realizados em todo o país. Nesta quinta-feira (19/05), o benefício será liberado para os cidadãos com o NIS final 2.

O Governo estima que o benefício será liberado mais de 18 milhões de beneficiários nesta nova rodada de liberações do programa. A parcela deste mês será de pelo menos R$ 400 para todos os beneficiários.

A princípio, conforme informações do Ministério da Cidadania, os pagamentos acontecerão da mesma maneira que as parcelas anteriores do programa. Sendo assim, os beneficiários receberão conforme um cronograma definido de acordo com o Número de Identificação Social (NIS).

Antes de mais nada, é importante destacar que os pagamentos já começam nesta semana conforme o número do NIS. Veja as liberações desta semana:

Quarta-feira (18/05): NIS final 1

Quinta-feira (19/05): NIS final 2 – Pagamentos hoje

Sexta-feira (20/05): NIS final 3

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil

A seguir, confira o calendário:

18 de maio – NIS final 1;

19 de maio – NIS final 2;

20 de maio – NIS final 3;

23 de maio – NIS final 4;

24 de maio – NIS final 5;

25 de maio – NIS final 6;

26 de maio – NIS final 7;

27 de maio – NIS final 8;

30 de maio – NIS final 9;

31 de maio – NIS final 0.

Antes de mais nada, quanto as dúvidas do pagamento da parcela de maio do Auxílio Brasil, os beneficiários podem recorrer aos seguintes canais de atendimento:

Por telefone

Em primeiro lugar, o beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos

Auxílio Brasil: como receber?

Seja como for, o Auxílio Brasil será pago para as famílias que atenderem aos seguintes requisitos:

Estar cadastrada, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

Ser selecionada pelo Ministério da Cidadania;

Estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Ademais, para as famílias em situação de pobreza é necessário que apresentem, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Além disso, após estar apto ao recebimento do Auxílio Brasil, as famílias precisam se atentar aos seguintes requisitos para continuar no programa:

Realização do pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos.

Como me inscrever?

Por fim, é importante ressaltar que não há inscrição direta para participar do Auxílio Brasil, a família deve se inscrever no CadÚnico para então ser selecionada pelo Ministério da Cidadania. Veja quem pode se registrar no sistema de dados:

Primeiramente, famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; OU

Ademais, famílias com renda mensal total de até três salários mínimos;

Famílias com renda maior que três salários mínimos desde que sejam alvo de programa social específico;

Pessoas que moram sozinhas;

Por fim, pessoas que vivem em situação de rua sozinhas ou com a família.