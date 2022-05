Auxílio Brasil é pago a beneficiários com final NIS 9

Nesta segunda-feira (30), a Caixa Econômica Federal creditou os recursos do Auxílio Brasil para os beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) final 9. O benefício é pago nos últimos dez dias úteis de cada mês, sendo assim, os pagamentos do mês de maio devem ser concluídos nesta terça-feira (31).

O Auxílio Brasil pode ser movimentado pelos beneficiários por meio do aplicativo Caixa TEM. No App existe a possibilidade de realizar pagamentos, transferências e transações utilizando o cartão virtual de débito. Vale informar que também é possível sacar o valor em terminais de autoatendimento (ATM), casas lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui Transacionais.

Segundo informações disponibilizadas pelo governo federal, atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa Auxílio Brasil. Vale informar que no início de 2022, cerca de 3 milhões de famílias foram incluídas na folha de pagamento.

Veja quem tem direito ao Auxílio Brasil

De acordo com o governo federal, o Auxílio Brasil é voltado para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas com renda per capita de até R$ 105 mensais. Já as famílias em situação de pobreza são as que possuem uma renda mensal de até R$ 250 por integrante.

Vale ressaltar que as famílias em situação de pobreza ou regra de emancipação só poderão ser atendidas pelo Auxílio Brasil se tiverem em sua composição familiar gestantes ou jovens com até 21 anos incompletos. Ademais, é necessário que todos os integrantes familiares em idade escolar estejam matriculados na educação básica.

Segundo o governo federal, o Auxílio Brasil é constituído por três benefícios básicos, sendo eles: Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza. Nesse sentido, o valor do Auxílio Brasil pode variar de acordo com cada composição familiar.

Sendo assim, o Benefício da Primeira Infância é destinado às famílias com crianças entre 0 e 36 meses incompletos, garantindo R$ 130 mensais. O Benefício Composição Familiar do Auxílio Brasil oferece R$ 65 as famílias que possuam em seu núcleo familiar gestantes ou jovens entre 3 a 21 anos incompletos

Já o Benefício de Superação da Extrema Pobreza foi criado para as famílias que permanecem abaixo da linha da extrema pobreza, mesmo após o acréscimo dos dois benefícios citados anteriormente. Desse modo, o Auxílio Brasil paga um valor suficiente para que a extrema pobreza seja superada. Cabe salientar que o valor mínimo desse benefício é de R$ 25.

Saiba mais sobre o saque do benefício

O Ministério da Cidadania esclarece que os beneficiários do programa de transferência de renda podem realizar o saque do Auxílio Brasil em até 120 dias após a data indicada no calendário oficial. Se o dinheiro não for movimentado dentro do prazo estipulado, os recursos são devolvidos ao caixa do programa social.

Mais informações sobre o Auxílio Brasil como datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas podem ser consultadas nos aplicativos Caixa TEM ou Auxílio Brasil. Ambos os Apps estão disponíveis na Play Store (Android) e App Store (iOS).