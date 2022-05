Auxílio Brasil inicia pagamentos de maio

Beneficiários do Auxílio Brasil começam a receber os valores deste mês de maio.

Assim, o programa realiza os depósitos da mesma forma de costume, ou seja, a partir do NIS (Número de Identificação Social) de cada um. Nesse sentido, os cidadãos que têm NIS de final 1 recebem nesta quarta-feira, dia 18.

Então, o calendário prosseguirá até o dia 31, terça-feira, quando receberão os beneficiários com NIS de final 0.

Em relação aos valores, o mínimo do benefício segue sendo de R$ 400. No entanto, é possível que algumas famílias recebam valores maiores. O tíquete médio deste mês é de R$ 409,51.

Antes, o programa apenas iria oferecer este valor até dezembro de 2022. Contudo, os parlamentares do Congresso Nacional votaram para que esta quantia seja permanente.

Calendário de Maio

Neste mês, o pagamento ocorrerá nos seguintes dias:

Quarta-feira, 18 de maio: recebem aqueles com NIS de final 1.

Quinta-feira, 19 de maio: dia de depósito para beneficiários com NIS de final 2.

Sexta-feira, 20 de maio: recebem os participantes com NIS de final 3.

Segunda-feira, 23 de maio: NIS de final 4.

Terça-feira, 24 de maio: NIS de final 5.

Quarta-feira, 25 de maio: NIS de final 6.

Quinta-feira, 26 de maio: NIS de final 7.

Sexta-feira, 27 de maio: NIS de final 8.

Segunda-feira, 30 de maio: NIS de final 9.

Terça-feira, 31 de maio: NIS de final 0.

Nesse sentido, é importante lembrar que, a partir da data de depósito, os participantes contam com 120 para movimentar seus valores. Caso contrário, estes retornam para os cofres públicos.

A fim de movimentar o Auxílio Brasil, então, o beneficiário pode:

Sacar a quantia com seu cartão Auxílio Brasil, ou sem ele a partir de um código de saque.

Transferir valores por PIX pelo aplicativo Caixa Tem.

Pagar contas e diversos boletos.

Realizar compras online.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda, ou seja, que distribui valores para um público específico. Desse modo, o objetivo é de chegar aos brasileiros que mais precisam.

Assim, o programa segue com um formato e finalidade semelhante ao seu antecessor, o Bolsa Família.

Nesse sentido, para fazer parte do Auxílio Brasil, o cidadão precisará cumprir com critérios específicos, quais sejam:

Esta dentro da faixa de extrema pobreza, ou seja, recebendo até R$ 105 por pessoa.

Se encontrar na linha de pobreza, ou seja, com renda de R$ 105 a R$ 210 por pessoa. Além disso, este grupo deve contar com gestantes, nutrizes e menores de 21 anos na constituição da família.

Para além de estar dentro destes requisitos de renda, a família também precisa:

Ter inscrição no Cadastro Único, o que pode ser feitos em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Contar com dados atualizados a cada, pelo menos, 24 meses.

Passar pela análise do Ministério da Cidadania.

Aguardar na fila de espera pela disponibilidade de orçamento do governo.

No início deste ano, a fila de espera foi zerada pelo Governo Federal. Contudo, esta tornou a crescer em razão da alta na procura por auxílio do governo.

Quantos recebem o Auxílio Brasil?

De acordo com o Governo Federal, o programa já soma 18,1 milhões de famílias. Dessa maneira, os gastos com o Auxílio Brasil chegam a R$ 7,3 bilhões neste mês de maio.

Dentre estes participantes, cada região brasileira conta com:

Nordeste: 8,5 milhões de famílias.

Sudeste: 5,2 milhões.

Norte: 2,1 milhões.

Sul: 1,2 milhão.

Centro-Oeste: 937 mil

Ademais, no que diz respeito aos estados, aqueles que mais contam com beneficiários neste mês são:

Bahia, com 2,25 milhões de famílias.

São Paulo, com 2,19 milhões.

Pernambuco, com 1,44 milhão.

Minas Gerais, com 1,43 milhão.

Rio de Janeiro, com 1,34 milhão.

Ceará, com 1,31 milhão.

13 estados têm mais beneficiários que carteiras assinadas

Ao comparar dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com informações sobre o Auxílio Brasil, é possível conferir que alguns estados têm mais beneficiários do programa do que trabalhadores de carteira assinada.

Desse modo, já são 13 estados que se encontram dentro desta condição, são eles:

Acre, com 111.112 beneficiários e 88.502 trabalhadores formais.

Alagoas, com 483.586 no Auxílio Brasil e 364.612 com carteira assinada.

Amapá, com 98.843 beneficiários e 72.200 trabalhadores formais.

Amazonas, com 483.539 no Auxílio Brasil e 449.957 com carteira assinada.

Bahia, com 2.240.774 beneficiários e 1.828.484 trabalhadores formais.

Ceará, com 1.311.545 no Auxílio Brasil e 1.200.630 com carteira assinada.

Maranhão, com 1.107.306 beneficiários e 530.895 trabalhadores formais.

Pará, com 1.157.016 no Auxílio Brasil e 824.310 com carteira assinada.

Paraíba, com 620.775 beneficiários e 432.229 trabalhadores formais.

Pernambuco, com 1.442.493 no Auxílio Brasil e 1.286.945 com carteira assinada.

Piauí, com 544.945 beneficiários e 303.701 trabalhadores formais.

Rio Grande do Norte, com 443.398 no Auxílio Brasil e 437.500 com carteira assinada.

Sergipe, com 353.261 beneficiários e 281.676 trabalhadores formais.

Como se cadastrar?

Aqueles que cumprem com os critérios acima podem se inscrever no Cadastro Único a fim de participar do Auxílio Brasil. Desse modo, é possível se dirigir a um:

CRAS

CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)

Posto de Cadastro Único

Ademais, ainda é possível que cada cidade conte com um local especial para este tipo de atendimento.

Assim, o processo de cadastro leva em fala que:

A família é aquela que vive em um mesmo imóvel.

O grupo terá um Responsável Familiar a fim de representá-lo.

É necessário levar os documentos de todos os membros da família.

Haverá uma entrevista com o Responsável Familiar a fim de entender melhor sobre o contexto de vida de todo o grupo. Isto é, se a casa possui crianças e gestantes, ou se os membros trabalham, por exemplo.

No entanto, é importante lembrar que o simples cadastro não garante que a família entrará no programa. Isto é, visto que o Ministério da Cidadania irá avaliar se aqueles cidadãos realmente estão de acordo com todas as regras.

É possível fazer pré-cadastro no aplicativo

Outra opção recente que o Governo Federal criou é o uso do aplicativo do Meu CadÚnico.

Nele, portanto, os brasileiros que desejarem se inscrever no Cadastro Único podem adiantar todo o processo que farão no local físico. Assim, por meio do celular, a família já indica algumas de informações.

Contudo, ainda será necessário se dirigir a um dos postos, de forma presencial a fim de finalizar o processo. Esta alternativa online serve apenas para trazer maior agilidade em todo o cadastro.

Além disso, este pré-cadastro não é obrigatório, de forma que a família segue podendo fazer toda a inscrição apenas de forma física.