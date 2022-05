Auxílio Brasil: Inscrições e pagamentos de maio

Beneficiários do Auxílio Brasil terão uma nova parcela liberada a partir desta quarta-feira (18). O programa social atende cerca de 18,5 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com um benefício mínimo de R$ 400.

O pagamento ocorre segundo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Veja o calendário do mês de maio:

NIS final 1: 18 de maio;

NIS final 2: 19 de maio;

NIS final 3: 20 de maio;

NIS final 4: 23 de maio;

NIS final 5: 24 de maio;

NIS final 6: 25 de maio;

NIS final 7: 26 de maio;

NIS final 8: 27 de maio;

NIS final 9: 30 de maio;

NIS final 0: 31 de maio.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

Para receber o benefício a família precisa se encaixar nos critérios estabelecidos, sendo:

Família em situação de pobreza, cuja renda mensal per capita (por pessoa) é de R$ 105,01 a R$ 210, desde que possua em sua composição gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes ou jovens de até 21 anos incompletos; ou

Família em situação de extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$ 105.

Quem me inscrever para o Auxílio Brasil?

É importante ressaltar que não há inscrição direta para participar do Auxílio Brasil, a família deve se inscrever no CadÚnico para então ser selecionada pelo Ministério da Cidadania. Veja quem pode se registrar no sistema de dados:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; OU

Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos;

Famílias com renda maior que três salários mínimos desde que sejam alvo de programa social específico;

Pessoas que moram sozinhas;

Pessoas que vivem em situação de rua sozinhas ou com a família.

Como fazer a inscrição no CadÚnico?

A inscrição deve ser realizada presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou nos próprios postos de atendimento do CadÚnico. Confira a documentação necessária para se registrar.

De antemão, para se cadastrar no sistema é preciso que o representante da família seja maior de 16 anos e seja preferencialmente do sexo feminino. Na ocasião, é preciso ter em mãos:

Além disso, a pessoa também precisa apresentar pelo menos um dos documentos abaixo de cada membro da família:

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento;

CPF;

Carteira de Identidade;

Carteira de trabalho;

Título de eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) para os indígenas.