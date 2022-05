Auxílio Brasil: mais de 1,3 milhão de famílias estão na fila de espera

Atualmente mais de 1,3 milhão de famílias estão na fila de espera espera do Auxílio Brasil, programa lançado no fim do ano passado. Os cálculos, feitos com base em critérios da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), indicam o número de famílias que foram habilitadas para recebimento do benefício, mas que ainda não estão recebendo os valores do programa.

De acordo com estudos da CNM, em fevereiro houve uma demanda reprimida de 1 milhão de famílias para receber o Auxílio Brasil.

Além dos estudos da própria Confederação, foi utilizado o tabulador do Cadastro Único (o Cecad), do Ministério da Cidadania.

Antes de mais nada, é importante destacar que a fila de espera do Auxílio Brasil no mês de janeiro conseguiu ser zerada pelo Governo Federal. Atualmente o benefício concede benefício mínimo de R$ 400 a famílias em situação de extrema pobreza e pobreza.

Após zerar a fila de espera do Auxílio Brasil, o Governo Federal não deu mais detalhes de quantos beneficiários estavam habilitados para receber o programa.

Do total de beneficiários na fila de espera atualmente (1,3 milhão), quase oito mil são famílias que estão em situação de rua. As regras do Bolsa Família, que foi substituído pelo Auxílio Brasil, previam prioridade para essas famílias. Outras 233 mil têm filhos com até quatro anos de idade.

Auxílio Brasil volta nesta semana

Segundo informações do Governo Federal, os pagamentos do Auxílio Brasil deverão ser retomados ainda nesta semana. Na próxima quarta-feira (18), os repasses serão feitos para as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1.

No decorrer da semana, mais dois grupos devem receber o dinheiro da sétima rodada do benefício. Na quinta-feira (19) é a vez do NIS final 2 e na sexta-feira (20), é a hora do NIS final 3. O saldo poderá ser movimentado através do Caixa Tem.

No último mês de abril, pouco mais de 18,06 milhões de pessoas receberam o dinheiro do Auxílio Brasil. Os números de maio ainda não foram oficialmente divulgados pelo Ministério da Cidadania. A tendência é que a pasta divulgue os números em breve. Antes de mais nada, confira o cronograma completo de maio a seguir: 18 de maio – NIS final 1;

19 de maio – NIS final 2;

20 de maio – NIS final 3;

23 de maio – NIS final 4;

24 de maio – NIS final 5;

25 de maio – NIS final 6;

26 de maio – NIS final 7;

27 de maio – NIS final 8;

30 de maio – NIS final 9;

31 de maio – NIS final 0. Requisitos para receber o Auxílio Brasil A princípio, o Auxílio Brasil será pago para as famílias que atenderem aos seguintes requisitos: Primeiramente, estar cadastrada, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

Ministério da Cidadania selecionar o usuário;

Estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Ademais, para as famílias em situação de pobreza é necessário que apresentem, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos. Ademais, após estar apto ao recebimento do Auxílio Brasil, as famílias precisam se atentar aos seguintes requisitos para continuar no programa: Realização do pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Por fim, matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos.