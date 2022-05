Auxílio Brasil passa de R$ 500 em maio NESTES locais; veja como

A folha de pagamentos do mês de maio do Auxílio Brasil passou de R$500 em algumas localidades. Trata-se do valor médio do benefício, conforme dados do Ministério da Cidadania e do G1.

A princípio, de acordo com os números, o maior valor médio foi registrado em Uiramutã, no estado de Roraima. Na localidade, o valor chegou R$ 562, o que representa uma quantia 40% maior que o mínimo de R$ 400 pago pelo programa às famílias que vivem em pobreza e extrema pobreza no país.

Ademais, receberam acima do patamar R$ 500, em média, os beneficiários de Campinápolis (MT), Santa Rosa do Purus (AC) e Normandia (RR).

Por fim, é importante deixar claro que o Auxílio Brasil é composto por uma série de benefícios que aumentam o valor pago de acordo com a renda do cidadão, a composição familiar e o que cada integrante faz em sua vida escolar ou profissional.

Seja como for, confirma seguir o que é cada benefício e o valor pago em cada um deles.

Por região

De acordo com informações obtidas do Ministério da Cidadania, dos 10 municípios com os maiores valores médios pagos em maio, sete estão na região Norte, dois no Centro-Oeste e um no Sul.

Por outro lado, o grupo de 20 municípios com os maiores valores, 16 são da região Norte, três do Centro-Oeste e um do Sul.

Veja o número de famílias beneficiadas por região:

Nordeste: 8,5 milhões

Sudeste: 5,2 milhões

Norte: 2,1 milhões

Sul: 1,2 milhão

Os números mostram que o Nordeste é a região com o maior número de inscritos. Todavia, a região só aparece em 30º lugar no ranking dos maiores valores médios, com um município do Maranhão. Como receber os pagamentos? Seja como for, o Auxílio Brasil será pago para as famílias que atenderem aos seguintes requisitos: Estar cadastrada, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

Ser selecionada pelo Ministério da Cidadania;

Ser selecionada pelo Ministério da Cidadania;

Estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Ademais, para as famílias em situação de pobreza é necessário que apresentem, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos. Além disso, após estar apto ao recebimento do Auxílio Brasil, as famílias precisam se atentar aos seguintes requisitos para continuar no programa: Em primeiro lugar, realização do pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos. Nesta quinta-feira (26/05), um novo grupo de beneficiários do Auxílio Brasil começa a receber suas parcelas referentes ao mês de maio, conforme o número final do Número de Inscrição Social (NIS). De acordo com o calendário do Governo, recebem a partir de hoje os cadastrados que possuem NIS final 7. A parcela de maio começou a ser paga pela Caixa Econômica Federal no último dia 18 de maio. Até então, o Governo já fez os pagamentos para os grupos com NIS final 1 ao 6.