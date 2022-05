Auxílio Brasil: Veja quem pode receber o valor extra de R$ 1 mil

O Governo Federal concede uma parcela extra de até R$ 1 mil para os beneficiários do Auxílio Brasil. No entanto, para isso é necessário se enquadrar nos requisitos do programa complementar.

O Governo Federal concede uma parcela extra de até R$ 1 mil para os beneficiários do Auxílio Brasil. No entanto, para isso é necessário se enquadrar nos requisitos do programa complementar. Atualmente, o programa social atende mais de 18 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O Auxílio disponibiliza vários benefícios para aumentar a renda dos beneficiários. Quem poderá receber até R$ 1 mil do Auxílio Brasil De modo geral, o benefício extra de R$ 1 mil é concedido às famílias com filhos estudantes. Em suma, é preciso que o aluno se destaque com bom desemprenho em competições acadêmicas e/ou jogos escolares. Quando a família é contemplada é possível optar entre receber 12 parcelas no valor de R$ 100 ou ganhar uma parcela única de R$ 1 mil. Todavia, é importante frisar que os estudantes precisam ter idade entre 12 a 17 anos. As competições válidas são as de responsabilidade da: Confederação Brasileira de Desporto Escolar; do

Comitê Olímpico Brasileiro; e do

Comitê Paralímpico Brasileiro. Listas de competições acadêmicas válidas para o Auxílio Brasil 10ª Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas – OBFEP;

11ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária – OBAP;

24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica OBA;

3ª Olimpíada Científica Nacional sobre Oceanos e Ambientes Polares and 3rd Hackathon for new technologies for Marine and Polar research;

5ª Olimpíada Nacional de Aplicativos – ONDA;

IPhCO – Olimpíada Internacional de Física e Cultura – FASE NACIONAL;

IV Olimpíada Brasileira de Cartografia: Ciência e Arte – OBRAC;

Olimpíada Brasileira de Informática 2021 – OBI;

Olimpíada Brasileira de Matemática – OBM;

Olimpíada Brasileira de Robótica 2021 – OBR;

Olimpíada Brasileira de Soluções Sustentáveis para Água e Energia – OBSSAE;

Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais – OMIF;

Programa Nacional Olimpíadas de Química – OBQ;

X Olimpíada Brasileira de Neurociências – OBN;

XVII Olimpíada Brasileira de Biologia – OBB. Como sacar o Auxílio Brasil? Vá até um caixa eletrônico e siga os seguintes passos: O saque é sem cartão, então clique no botão “Entra”; Na sequência, toque no botão “Saque Auxílio Brasil”; Digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”. Informe o código de seis dígitos que foi gerado no aplicativo Caixa Tem e aperte o botão “Confirmar”. Escolha um valor para saque e aperte o botão “Entra”. Aguarde a liberação do dinheiro. Calendário de maio Final do NIS Data de pagamento 1 18 de maio 2 19 de maio 3 20 de maio 4 23 de maio 5 24 de maio 6 25 de maio 7 26 de maio 8 27 de maio 9 30 de maio 0 31 de maio Veja o que é sucesso na Internet: