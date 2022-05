Auxílio de R$1mil: Saques DESTA semana são liberados pela CAIXA

Quem pode sacar nesta semana (final de maio e início de junho) o mais novo auxílio de R$ 1 mil? Antes de mais nada, vale lembrar que a nova ajuda financeira faz parte do Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores, chamado de SIM Digital. O programa de microcrédito beneficiará tanto pessoas físicas quanto microempreendedores individuais (MEIs).

O novo auxílio de R$ 1 mil liberado por meio de microcrédito deve contemplar milhares de trabalhadores. A oferta entrou em vigor neste ano de 2022 e já ganhou milhares de adeptos.

Os valores que serão destinados ao programa de microcrédito chegam a R$ 3 bilhões, extraídos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O executor do programa é o Fundo Garantidor de Microfinanças da Caixa (FGM).

Modalidades do Programa de Microcrédito

Pessoas físicas . Essa modalidade dará acesso a um crédito de até R$ 1 mil. A taxa de juros será de 1,95% mês, sendo que o empréstimo pode ser em 24 meses. Vale observar que mesmo quem está negativo pode ter acesso ao empréstimo do programa;

. Essa modalidade dará acesso a um crédito de até R$ 1 mil. A taxa de juros será de 1,95% mês, sendo que o empréstimo pode ser em 24 meses. Vale observar que mesmo quem está negativo pode ter acesso ao empréstimo do programa; Pessoas jurídicas. Aqui são beneficiados os microeempreendedores individuais (MEIs). O crédito liberado para esse grupo pode chegar até R$ 3 mil. A quantidade de parcelas é a mesma estabelecida para as pessoas físicas, 24 meses e com juros um pouco maiores que aqueles do primeiro grupo: 1,99%. Ainda no caso dos MEIs, só poderão participar do programa de microcrédito, empreendedores que tenham receita bruta anual somente até R$ 360 mil.

Solicitação do auxílio de R$1 mil

Para as pessoas físicas o microcrédito será oferecido por meio do celular, através do Caixa Tem. Quem quiser contratar o serviço basta fazê-lo de forma automática, contudo, a análise para a liberação deve demorar em média de uma semana.

No caso das pessoas jurídicas com direito ao microcrédito, ou seja, os MEIs, a contratação deverá ser solicitada nas agências físicas da Caixa. Entretanto, num segundo momento, mais precisamente em 45 dias, esse grupo também poderá solicitar a contratação do crédito por meio do Caixa TEm.

Quem está negativado pode solicitar?

Quem tem algum tipo de empreendimento e está negativado, também poderá solicitar o benefício. Segundo a Caixa Econômica Federal, essas pessoas também poderão receber o crédito. Aliás, mais de 80% dos usuários que solicitaram o empréstimo até aqui estão com o nome sujo.

A única exigência é que a dívida que eles acumularam seja inferior ao teto de R$ 3 mil. Financiamentos imobiliários não entram nesta conta. Gastos com limites de cheque especial ou mesmo de cartão de crédito também não.

Vale lembrar, no entanto, que mesmo nos casos em que o negativado tenha uma dívida menor do que os R$ 3 mil, ele ainda passará pela avaliação de 10 dias como qualquer outra pessoa que solicite o empréstimo do Caixa Tem.

Mais sobre a oferta

Antes de mais nada, é importante ressaltar que os valores são diferentes, a depender da situação.

Enquanto o MEI poderá resgatar o microcrédito no valor de até R$3 mil, a pessoa física poderá sacar o valor de até R$ 1 mil.

O novo empréstimo é relativo ao programa SIM Digital e tem expectativa de contar com duas propostas, conforme informado.

Para pessoa física, o empréstimo estará fixado no valor de R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês e 24 meses para pagar. Para conseguir o valor, não será necessário muita burocracia, uma vez que a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para análise.

Quanto ao MEI, o empréstimo poderá ser de até R$ 3 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,99% ao mês e 24 meses para pagar. Nesse caso, o interessado deverá ir até a uma agência da Caixa e será necessário ter pelo menos 12 meses de faturamento de qualquer valor com o respectivo CNPJ.

Portanto, a ideia é que pessoas com o nome “sujo” na praça e que possuem dificuldades para contratar linhas de crédito possam ter acesso ao empréstimo por meio do programa. Além disso, se busca formalizar os trabalhadores informais.