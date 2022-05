Auxílio emergencial: 5 parcelas de até R$600 são liberadas; veja como receber

O segundo lote de pagamentos retroativos do Auxílio Emergencial deve ser repassado ainda neste mês aos pais solteiros chefes de família monoparental. Vale ressaltar que não se trata de uma prorrogação do programa e sim de um acerto de contas com os beneficiários.

O segundo lote de pagamentos retroativos do Auxílio Emergencial deve ser repassado ainda neste mês aos pais solteiros chefes de família monoparental. Vale ressaltar que não se trata de uma prorrogação do programa e sim de um acerto de contas com os beneficiários.

Os pais solo não receberam as parcelas duplas do Auxílio Emergencial durante os pagamentos de abril a agosto. Na ocasião, apenas as mães solteiras na mesma situação foram beneficiadas. Durante o antigo pagamento, os pais solteiros foram vetados pelo presidente da república.

No entanto, no ano passado, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente possibilitando os repasses atuais. Os trabalhadores podem receber valores que podem variar de R$ 600 a R$ 3 mil. Lembrando que um lote já foi concedido.

Quem recebe?

O pagamento só está sendo realizado aos homens chefes de família monoparental que receberam ao menos uma das cinco primeiras parcelas concedidas pelo programa entre os meses de abril e agosto de 2020.

Além disso, o Ministério da Cidadania verifica algumas informações para disponibilizar os valores. Tais como:

Se o chefe de família que recebeu o benefício não tem cônjuge ou companheira;

Se há pelo menos uma pessoa menor de 18 anos na família;

Se não houve pagamento de cota dupla (R$ 1.200) para outra pessoa (mãe solo) do mesmo grupo familiar.

Qual o valor?

Quem recebeu as cinco parcelas recebe R$ 3 mil. Já o trabalhador que começou a receber em maio tem direito a R$ 2.400. Além disso,

quem começou a receber os pagamentos em junho: R$ 1.800;

no mês de julho: R$ 1.200;

agosto: R$ 600.

Vale destacar que a liberação dos recursos é feita em cota única.

Como consultar?

Para verificar se tem direito ao benefício, o cidadão deve acessar o portal Dataprev. Veja os passos a seguir:

Acesse o portal de Consulta ao Auxílio Emergencial; Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF); Com o seu nome completo; e Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida); Coloque sua data de nascimento no campo solicitado; Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano; Clique em “ENVIAR”.