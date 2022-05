Auxílio Emergencial retroativo: Mais de 450 mil ainda têm direito ao benefício

Mais de 450 mil pais solteiros chefes de família monoparental estão aguardando a liberação da parcela retroativa do Auxílio Emergencial. Os valores podem chegar até R$ 3 mil.

Mais de 450 mil pais solteiros chefes de família monoparental estão aguardando a liberação da parcela retroativa do Auxílio Emergencial. Os valores podem chegar até R$ 3 mil.

Os pais solos, ao contrário das mães solteiras, não receberam os pagamentos duplos do programa no período entre abril e agosto de 2020.

Por esse motivo, o Congresso Nacional liberou em junho do ano passado que o acerto de contas fosse realizado, concedendo as parcelas restantes aos pais solteiros somente agora.

Repasses do auxílio retroativo

A Caixa Econômica Federal depositou em janeiro deste ano os valores retroativos para cerca de 823,4 mil pais solos. Mas, de acordo com o Ministério da Cidadania, os repasses atenderão 1,3 milhão de pessoas.

Sendo assim, cerca de 459 mil pais solteiros ainda irão receber as parcelas do Auxílio Emergencial. No entanto, para serem contemplados é preciso cumprirem os seguintes requisitos:

Ser chefe de família monoparental;

Estar inscrito no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020;

até o dia 2 de abril de 2020; Ter efetuado o cadastro do Auxílio Emergencial através das plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020, prazo final para ter feito a inscrição no programa;

Estar cadastrado como “Responsável Familiar”;

Ter recebido cota simples do Auxílio Emergencial;

Ter na família ao menos uma pessoa menor de 18 anos de idade.

Como consultar o auxílio retroativo?

Para verificar se terá direito a novo pagamento do Auxílio Emergencial, o pai solteiro deve realizar uma consulta pelo site da Dataprev. Veja como:

Acesse o portal de consulta;

Informe o nome completo;

Digite o número do CPF;

Informe o nome completo de sua mãe, caso saiba;

Preencha sua data de nascimento;

Clique em “Sou humano”.

Qual o valor do auxílio retroativo?

O valor que o beneficiário receberá depende de quantas parcelas concedidas entre abril e agosto de 2020 o pai solteiro recebeu:

Quem recebeu as 5 parcelas poderá receber R$ 3.000,00;

Quem começou a receber em maio de 2020 tem direito a R$ 2.400,00;

Quem começou a receber em junho de 2020 tem direito a R$ 1.800,00;

Quem começou a receber em julho de 2020 tem direito a R$ 1.200,00;

Quem começou a receber em agosto de 2020 tem direito a R$ 600,00.