Auxílio gasolina de R$ 300 por mês já tem data para começar os pagamentos?

,Em meio a alta no preço dos combustíveis, o Auxílio Gasolina surge como uma saída para os cidadãos brasileiros. A princípio, os condutores de veículos impactados pelo valor do petróleo podem receber uma ajuda para comprar a gasolina.

O Projeto de Lei 1472/21, criado pelo senador Jean Paul Prates, institui a criação do Auxílio Gasolina. A proposta já foi aprovada no Senado Federal, todavia ainda aguarda o parecer favorável da Câmara dos Deputados.

O Auxílio Gasolina trata-se de um “voucher” no valor de até R$ 300. O objetivo é beneficiar os motoristas com os custos do combustível diante os altos valores, que vem sendo reajustados desde o ano passado.

Assim, o programa deve atender os condutores autônomos, como taxistas e motoristas, motoristas ou pilotos de pequenas embarcações com motor de até 16 HP, além de motoristas de aplicativo.

Vale ressaltar que para os pilotos de ciclomotor e motos com até 125 cc, o Auxílio Gasolina será limitado no valor de R$ 100. Lembrando que em qualquer um dos casos, será necessário comprovar renda mensal de até três salários.

Em síntese, o pagamento acontece conforme a categoria do motorista e veículo, veja:

R$ 300: para motorista de transporte individual (taxistas e motoristas de aplicativos);

o valor de R$ 300: para condutores de pequenas embarcações (motores até 16 hp);

R$ 100: destinado aos condutores de motos de até 125 cilindradas.

Quando o benefício será liberado?

Como mencionado, o projeto ainda precisa passar pela aprovação na Câmara dos Deputados e posteriormente receber a sanção do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, tudo se complica ao lembrarmos que estamos em um ano eleitoral.

A lei eleitoral é clara em proibir a criação de benefícios ou programas no ano em que haverá eleições, com exceção apenas de casos de calamidade pública, que não corresponde ao Auxílio Gasolina. Sendo assim, existe um entrave quanto a liberação do benefício.

Todavia, alguns parlamentares estão tentando manobrar a lei eleitoral, com a justificativa de que o benefício compensará os brasileiros de baixa renda. Logo, não há uma definição se o auxílio será liberado ou não ainda em 2022.