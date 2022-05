Avanade recebe inscrições pata programa de estágio

A Avanade, consultoria especializada em inovação digital, está recebendo inscrições para a terceira edição do Decola Tech. O programa de estágio, realizado em parceria com a DIO, uma plataforma open education e ecossistema de tech, oferece 75% das vagas reservadas exclusivamente para mulheres, na modalidade híbrida. As chances são para São Paulo, Recife, Brasília, Belo Horizonte e São José dos Campos.

Além de estimular a contratação de mulheres, 50% das vagas serão para pretos e pardos e 5% para pessoas com deficiência, reforçando a missão que a empresa tem com a diversidade. As vagas são destinadas a universitários com graduação prevista a partir de agosto de 2023.

Ainda, cabe ressaltar que a empresa busca pessoas talentosas, com protagonismo de aprendizado (learning agility) e sede de crescimento na carreira (growth mindset).

Os contratados receberão, ainda, salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como:

– Vale refeição ou vale alimentação (valor conforme localidade);

– Plano médico e odontológico;

– Telemedicina do Albert Einstein;

– Telepsicologia;

– GymPass;

– Vale-transporte;

– Curso de inglês;

– Certificações Microsoft;

– Birthday off;

– Birthday off dos filhos;

– Mentoria de carreira;

– Sessões de meditação; e

– Day off para tratamento hormonal para quem está em transição de gênero.

Como se candidatar

Os interessado têm até o dia 30 de maio para se inscrever pelo endereço https://www.dio.me/bootcamp/decola-tech-3a-edicao.

Durante o processo seletivo, os profissionais participarão de uma trilha educacional on-line focada em Javascript e desenvolvimento mobile com React Native, onde poderão aprender desde o básico, como Introdução a HTML5 e CSS3, até o avançado ao desenvolver um projeto para celulares do zero com React Native. A trilha completa terá 61 horas de duração com certificação para quem finalizar o treinamento.

Além disso, os candidatos terão acesso a mentorias e bate-papos com experts e estagiários já contratados pela empresa. Os mais bem-sucedidos avançam para a fase de entrevistas.