B2W Digital tem mais de 1000 vagas de emprego pelo país

A B2W Digital está abrindo mais de 1000 novas vagas de trabalho por todo o país. A rede de lojas está buscando candidatos para atender aos requisitos mínimos para suas oportunidades de emprego. Para efetuar sua candidatura, confira as próximas informações.

B2W Digital anuncia oportunidades de emprego

A B2W Digital é o resultado da união de quatro lojas de enorme sucesso em nosso país, sendo elas o Submarino, a Shoptime, a Sou Barato e as Lojas Americanas. Graças a isso, a empresa oferece um portfólio extenso de produtos dos mais variados para seus clientes, e agora, busca por candidatos para complementarem seu quadro de colaboradores.

No que se refere às vagas, a B2W Digital está à procura de candidatos com escolaridade desde o ensino médio ao ensino superior, com destaque para as áreas de Administração, Expedição, Logística, Vendas e áreas compatíveis.

Seguem abaixo as oportunidades de trabalho e regiões respectivas, conforme site do Infojobs:

Agente Atendimento PCD (Osasco/SP);

Programa de Capacitação Home Office (Carapicuíba, Barueri, Cotia, Itapevi, Osasco, São Paulo/SP);

Analista de Planejamento SR (Osasco/SP);

Assistente Fiscal (Uberlândia/MG);

Coordenador de Importação (São José/SC);

Analista de Operações PL (Itapevi/SP);

Operador Logístico (Contagem/MG).

Como se candidatar

Na disputa por uma das oportunidades de trabalho na B2W Digital, os concorrentes deverão verificar as exigências do cargo e efetuar sua candidatura no link de participação.

