B3 e Grana Capital: nova solução para o investidor no cálculo e declaração do imposto de renda

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) acaba de fechar uma parceria com a fintech Grana Capital, empresa que automatiza o cálculo e o recolhimento do imposto de renda, além de facilitar o processo de declaração, de acordo com divulgação realizada pela própria instituição.

Os investidores agora terão a possibilidade de contratar a solução da Grana Capital e autorizar o compartilhamento dos dados de suas posições e movimentações financeiras a partir das interfaces da área logada da Bolsa de Valores do Brasil (B3), as APIs.

Dessa forma, poderão usufruir de serviços automatizados para o cálculo e o pagamento de DARFs, que facilitam a declaração dos investimentos na bolsa. Isso vale não só para a declaração que se encerra em breve, no dia 31/5, mas para todo o acompanhamento mensal de apuração e recolhimento de IRPF das operações em bolsa.

As vantagens das APIs estão não só na automatização de um processo que hoje depende de diversas inserções manuais por parte do investidor, mas também na possibilidade de compartilhar as informações que estão em várias corretoras com apenas um clique, explica a Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Como parte da parceria, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) passa a divulgar os serviços da Grana Capital aos seus clientes, como uma solução para o IR dos investimentos em renda variável, informa a própria B3 através de divulgação realizada na sua plataforma oficial.

De acordo com as informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), essa é mais uma parceria firmada com o ecossistema da indústria de investimentos.

Além da Mycapital e da Grana Capital, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) continua em seu esforço de buscar e divulgar novos parceiros que contribuam para a jornada de investimentos do brasileiro, destaca a instituição através de recente divulgação oficial.