 Banco Central: informações sobre a DLSP e a DBGG

Periodicamente o Banco Central do Brasil (BCB) atualiza informações relevantes sobre a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG). Confira dados divulgados na data desta publicação, 02 de maio de 2022.

Redução no comparativo ao mês anterior

Conforme informações oficiais, a DBGG – que compreende Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu 79,2% do PIB (R$7,0 trilhões) em fevereiro de 2022, redução de 0,4 p.p. do PIB em relação ao mês anterior.

Valorização cambial

Assim sendo, essa evolução no mês decorreu, principalmente, do efeito do crescimento do PIB nominal (redução de 0,7 p.p.), do efeito da valorização cambial (redução de 0,2 p.p.), dos resgates líquidos de dívida (redução de 0,1 p.p.), e dos juros nominais apropriados (aumento de 0,6 p.p.).

Resgates líquidos de dívida e a redução no PIB nominal

De acordo com informação oficial do Banco Central do Brasil (BCB), no acumulado no ano, a redução de 1,1 p.p. decorreu do crescimento do PIB nominal (redução de 1,5 p.p.), dos resgates líquidos de dívida (redução de 0,5 p.p.), do efeito da valorização cambial acumulada (redução de 0,4 p.p.) e dos juros nominais apropriados (aumento de 1,3 p.p.).

Banco Central: informações sobre as elasticidades da DLSP e da DBGG

O Banco Central do Brasil (BCB) atualiza as elasticidades da DLSP e da DBGG a variações na taxa de câmbio, na taxa de juros e nos índices de preços para o mês de fevereiro de 2022. É importante acompanhar os dados oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) para que se entenda os diversos parâmetros que impactam a economia.

Atualizações e informações sobre a conjuntura econômica atual

Além de atualizar informações de forma periódica, considerando o PIB e os diversos fatores que impactam a economia, o Banco Central do Brasil (BCB) informa que parte da primeira sessão do Copom passará a ser feita na manhã das quartas-feiras.

Banco Central e a alteração no cronograma da reunião do Copom

De acordo com recente divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB), a partir de maio de 2022, uma parte da primeira sessão da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) passará a ser feita na manhã das quartas-feiras.

Até a reunião passada, a primeira sessão era realizada apenas pela manhã e na tarde do primeiro dia das reuniões do Copom, que ocorre às terças-feiras, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB) através divulgação oficial realizada na data desta publicação.

É relevante acompanhar os dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil (BCB) sobre a economia e seus diversos fatores diretos e indiretos.