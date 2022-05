Banco Inter: como sacar dinheiro?

Uma das grandes dúvidas dos novos clientes de bancos digitais é se existe a possibilidade de sacar um dinheiro depositado na instituição, já que não existem agências físicas. Sendo assim, neste artigo informaremos como realizar saques no Banco Inter com ou sem o cartão físico. De acordo com o banco digital, não existe nenhuma cobrança de tarifas para as operações de saque, no entanto, o limite diário é de R$ 3 mil.

Os saques podem ser feitos por meio dos caixas eletrônicos da rede Banco24Horas e da rede Saque e Pague, espalhados por todo o território nacional. Além disso, os clientes residentes em Belo Horizonte (MG) podem utilizar os caixas do próprio Banco Inter. Vale informar que os saques só podem ser feitos na função débito. Além disso, só é possível sacar dinheiro pelo Banco Inter em território nacional.

Para os usuários que estão com o cartão em mãos, a maneira mais prática de sacar é por meio dos terminais do Banco24Horas. O aplicativo do Banco Inter permite que seus clientes localizem os caixas eletrônicos mais próximos.

Veja como sacar utilizando o código gerado no App

Apesar da facilidade em sacar dinheiro utilizando o cartão, os usuários que por algum motivo estiverem sem seu cartão físico também podem realizar saques. Para isso, é preciso gerar um código no aplicativo do banco digital. Confira o passo a passo:

Antes de mais nada, será preciso acessar a conta no aplicativo do Banco Inter e clicar no menu localizado no canto superior direito da tela;

O usuário deve então clicar na terceira opção, logo abaixo do seu nome, selecionar “Intersaque” e “Continuar”;

Em seguida, será necessário informar o valor do saque (precisa ser múltiplo de dez), “Gerar código saque” e clicar em “Confirmar” para autenticar a transação;

Vale informar que na tela para gerar o código também é possível localizar os terminais de autoatendimento mais próximos, clicando em “caixas bancários” para acessar o mapa;

Por fim, no caixa eletrônico o usuário deve selecionar a opção de saque sem cartão e informar os dados solicitados (número da conta e/ou CPF e o código gerado)

Saiba também como depositar dinheiro no Banco Inter

Diferente dos bancos tradicionais, os usuários do Banco Inter não conseguem depositar dinheiro físico em sua conta. No entanto, existem algumas alternativas para poder depositar um valor na conta digital.

O método mais utilizado pelos correntistas tem sido o boleto bancário. Desse modo, os usuários podem gerar um boleto com o valor que desejam depositar e fazer o pagamento em qualquer casa lotérica ou instituição financeira. Também é possível pagar o boleto por meio do aplicativo de outra instituição bancária, onde o cliente possui recursos.

Além do método citado acima, um recurso bastante utilizado pelos usuários do Banco Inter tem sido o Interpag, serviço exclusivo do banco digital. Para utilizar essa função, basta encontrar um amigo que também seja correntista e que deseja sacar o mesmo valor que o usuário pretende depositar. Mais informações sobre o Interpag podem ser obtidas no site do Banco Inter.