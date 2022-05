Banco Inter reduz o rendimento do CDB Mais Limite

Os clientes do Banco Inter perceberam na última quinta-feira (12) uma redução no rendimento do CBB Mais Limite. Desse modo, o Banco Inter torna-se o primeiro banco digital a reduzir a rentabilidade dessa modalidade de investimento.

“O Inter informa que, diante do cenário macroeconômico do país, fez ajustes em seu portfólio de produtos de renda fixa para se adequar às atuais condições de mercado, especialmente ao ciclo de alta da taxa Selic”, esclareceu o Banco Inter em nota a equipe do Seu Crédito Digital.

A nova progressão de rendimento do banco digital

O CDB + Limite de Crédito é um programa de disponibilização de limite de crédito do Banco Inter. Nesse sentido, ao investir em CDB os usuários da instituição conseguem aumentar o limite do seu cartão. Vale informar que com a atualização da fintech a tabela de progressão de rendimento precisou ser atualizada. Confira os dados mais recentes acerca dos rendimentos do banco digital:

80% do CDI para investimentos acumulados de até R$249.999,99;

80,5% do CDI para investimentos acumulados de até R$ 499.999,99;

81% do CDI para investimentos acumulados de até R$ 749.999,99;

81,5% do CDI para investimentos acumulados de até R$ 999.999,99;

82% do CDI para investimentos de mais de um milhão de reais.

O Banco Inter informa que esses valores são válidos para todos os investimentos feitos por meio do banco digital que juntos somam esses valores. É importante lembrar também que os rendimentos do valor não são convertidos em limite de crédito.

Saiba como investir no CDB Mais Limite do Banco Inter

Todos os clientes do Banco Inter podem aderir ao CDB Mais Limite direto no aplicativo do banco digital desde que tenham saldo em conta. O processo pode ser feito de duas formas: por meio do menu de Investimentos ou pela área de cartões.

Na área de investimentos os usuários devem clicar em “Renda Fixa” e selecionar a opção “CDB Mais Limite de crédito”. Em seguida será preciso inserir o valor que deseja investir e clicar em “Investir” para concluir a operação. Quando a transação for confirmada pelo Banco Inter, o valor aplicado pelo investidor será proporcionalmente convertido em limite de crédito.

Já a área de cartões é voltada para os usuários que possuem a modalidade de crédito habilitada mas desejam aumentar seu limite. Para isso, será preciso acessar a opção “Limites” e clicar em “Aumente seu limite”. Por fim, basta que o cliente escolha o valor desejado e realize a aplicação. O Banco Inter ainda informa que é preciso aceitar o termo de garantia disponibilizado no App.

Para os usuários do Banco Inter que ainda não possuem limite de crédito será necessário acessar “Ver opções de crédito”, clicar em “Investindo” e “Investir”. Em seguida, o cliente deve escolher o valor que será convertido em limite de crédito.

É importante mencionar que devido às alterações de rendimentos realizadas pelo banco digital, os clientes devem ler com atenção todos os termos e regras disponibilizados pelo Banco Inter antes de concluir qualquer operação. Mais informações sobre os investimentos do banco digital podem ser conferidos no site da instituição.