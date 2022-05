Banco Inter: Veja como aumentar o limite do cartão de crédito

O Banco Inter disponibiliza uma série de serviços aos seus clientes, e um deles é o cartão de crédito sem anuidade ou tarifas adicionais. No entanto, quando concedido, muitas pessoas reclamam do baixo limite disponibilizado.

Veja a seguir algumas dicas para ampliar o seu crédito no cartão do Inter.

Mantenha um bom relacionamento com a instituição

A princípio, manter um bom relacionamento com o banco se refere permanecer regular, com o pagamento em dia das dívidas, inicialmente. Usar outros serviços da instituição também ajuda estreitar os laços, possibilitando a concessão de mais crédito no cartão.

Atualize seus dados

Ademais, outra dica importante é manter a atualização dos dados em dia. Isso porque, pode haver de você está recebendo uma renda maior que a informada inicialmente ao banco. Assim, com a atualização dos dados o Inter pode aumentar o limite da ferramenta.

Use o limite já disponível

Mesmo que o crédito seja inferior ao esperado, para conseguir um aumento é indicado que use o valor total disponibilizado. Seja como for, quando o cliente utiliza os serviços oferecidos, a instituição consegue traçar um perfil consumidor, que necessitará em breve de mais limite.

Aumento do limite investindo em CDB no Inter

Por fim, mas não menos importante, uma outra forma de aumentar o limite de crédito no Inter é investindo no “CDB Mais Limite de Crédito”. Pelo serviço é possível ampliar o limite com investimentos com rendimento diário de 100% do CDI.

Ao investir qualquer quantia pelo programa, o valor passa por uma conversão de forma imediata em limite para o cartão de crédito. Assim, caso você invista R$ 200, por exemplo, o mesmo montante ficará disponível para compras no cartão. Contudo, o valor pode ser recolhido a qualquer momento, desde que o limite ainda não tenha sido utilizado.

Nubank libera R$50 para os clientes em maio

O Nubank confirmou que vai conceder o valor inicial de R$ 50 de crédito através do seu aplicativo de pagamentos. Antes de mais nada, caso você ainda não saiba, o banco dispõe de um cartão de crédito, que além de possuir diversos benefícios, não tem anuidade.

Todavia, é importante lembrar que a sua aprovação passará por uma análise com base em diversos critérios e, em muitas vezes quando liberado, o limite não agrada os clientes.

Atualmente, quando o Nubank concede o seu cartão de crédito, mais conhecido como “roxinho”, para um cliente cujo as condições não são muito favoráveis, o limite inicial costuma ser no valor de R$ 50.

Ademais, é importante ressaltar que os clientes com scores de crédito menores costumam ter o limite de crédito negado. Frequentemente, clientes endividados, com atrasos em pagamentos ou score baixo não conseguem ter acesso a tantos benefícios financeiros.

Contudo, com o objetivo de ajudar os seus clientes, o Nubank oferece um limite de R$ 50, como uma maneira de analisar as condições do cliente, e assim, no futuro, conceder o aumento do limite de crédito.