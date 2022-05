Banco Itaú contrata novos profissionais em todo o país

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Banco Itaú, instituição financeira presente há mais de 90 anos, anuncia a abertura de novas 395 vagas de emprego em todo país.

Confira abaixo as oportunidades:

Rede | Executivo de Vendas – Goiânia;

Rede | Executivo de Vendas – Araxá;

Consultor de Seguros (São Paulo – SP);

Consultor de Seguros Personnalité – São Paulo;

Agente de Negócios e Serviços Digitais Uniclass – (Campinas);

Consultor de Seguros – Ribeirão Preto (SP);

Consultor de Seguros SR – Fortaleza – CE;

Consultor de Seguros – Goiânia/GO;

Consultor de Seguros – Contagem/MG;

Consultor de Seguros – Belo Horizonte/MG;

Consultor de Seguros – Juiz de Fora/MG;

Consultor de Seguros – Goiânia/GO;

Consultor de Seguros – ITAÚNA/PARA DE MINAS – MG;

Consultor de Seguros – Contagem/MG;

Consultor de Seguros Personnalité – Bauru/SP;

Consultor de Seguros Personnalité – SP;

Consultor de Seguros PIRASSUNUNGA SP / PORTO FERREIRA- SP;

Consultor de Seguros (São Paulo – SP);

Consultor de Seguros Araxá- MG;

Consultor de Seguros Valinhos (SP);

Consultor de Seguros SAO JOAO DA BOA VISTA (SP);

Consultor de Seguros Campinas (SP);

Consultor de Seguros Limeira (SP);

Consultor de Seguros (São Paulo – SP);

Consultor de Seguros (São Paulo – SP);

Consultor de Seguros PARANAGUA (PR);

Consultor de Seguros COLOMBO (PR);

Consultor de Seguros QUATRO BARRAS (PR);

Consultor de Seguros ARAUCARIA (PR);

Consultor de Seguros PIRAQUARA (PR);

Consultor de Seguros São Luís – MA;

Consultor de Seguros Governador Valadares – MG;

Consultor de Seguros Maringá- PR

Consultor de Seguros Remoto-SP;

Consultor de Seguros Caxias (RJ)

Consultor de Seguros Itaguai (RJ)

Consultor de Seguros (Cuiaba- MT)

Consultor de Seguros (Várzea Grande- MT)

Consultor de Seguros (Goiania- GO)

Consultor de Seguros Campos dos Goytacazes (RJ)

Consultor de Seguros RJ Central/Zona Sul

Consultor de Seguros Digital (Botafogo- RJ)

Consultor de Seguros Personnalité (Rio de Janeiro/RJ)

Consultor de Seguros Personnalité (Brasília/DF)

Consultor de Seguros Volante (Duque de Caxias/Niteroi/São Gonçalo/Nova Iguaçu – RJ)

entre outros cargos.

Sobre o Banco Itaú Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país. O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis; entre outros milhares de ativos. www.itau.com.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial do Itaú e cadastrar-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

