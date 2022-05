Barroco: um resumo sobre o movimento

Barroco: tudo aquilo que você precisa saber para as suas provas

O termo “barroco” é usado para definir um estilo que estaria presente dentro dos mais variados tipos de produção artística entre os séculos XVI e XVIII.

O assunto é abordado com muita frequência por questões de português e de história da arte dentro das provas mais importantes do país, com um destaque para os vestibulares e a prova do ENEM.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre o barroco. Vamos conferir!

Barroco: introdução

O barroco foi o principal estilo presente na Europa no campo da arquitetura, literatura e pintura entre o final do século XVI e todo o século XVIII. O estilo começou na Itália e se expandiu para outros países.

Barroco: contexto histórico

O barroco se desenvolveu em um contexto histórico um pouco conturbado. O Concílio de Trento havia terminado no ano de 1563, mudando a visão das instituições europeias sobre uma grande quantidade de assuntos.

Ainda, devemos nos lembrar também de que o grande poder financeiro concentrado nas mãos das elites das sociedades da época gerou uma forte cultura de ostentação e extravagância, que estaria presente também no estilo barroco.

Barroco: características

Dentre as principais características do barroco, podemos citar: o rebuscamento, o exagero, a dualidade, o uso de contradições e o cultismo.

Na Europa, vários artistas que faziam uso do estilo se destacaram, como Caravaggio, artista italiano que criou diversas obras extremamente importantes e que faziam uso de fortes contrastes entre sombras e luz.

Além dele, a Itália contribuiu com outros artistas importantes que também fizeram parte do barroco, como Gian Lorenzo Bernini e Andrea Pozzo.

A Espanha também conheceu um período de ouro durante o barroco, com intelectuais, artistas e poetas como Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes e Mateo Alemán

Em Portugal, o estilo conheceu o seu auge entre os anos de 1508 a 1756. Dentre os principais nomes da época, podemos citar o Padre Antônio Vieira. A sua obra mais importante foi “Os Sermões”, muito abordada pelos vestibulares brasileiros.

O Barroco no Brasil: características

O Barroco no Brasil começou no final do século XVI pelos jesuítas. A sua expansão, por sua vez, aconteceu a partir do século XVII.

No século XVIII chega à Minas Gerais e lá várias obras de Aleijadinho, que azia uso do estilo, foram desenvolvidas e alcançaram fama.

Na literatura barroca no Brasil, destacam-se os seguintes escritores: Gregório de Matos, Manuel Botelho de Oliveira e Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica.