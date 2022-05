Beneficência Nipo-Brasileira recruta novos talentos

A Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, responsável pelo Hospital Nipo-Brasileiro, está recrutando novos talentos para seu time. Ao todo, são 20 vagas para o cargo de auxiliar de enfermagem.

Para participar da seleção, é importante ser residente de São Paulo (SP) ou ter fácil acesso à cidade, e ter concluído o curso de auxiliar de enfermagem, além de registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). Como a jornada de trabalho será no regime de escala 6×1, das 13h às 19h, é importante ter disponibilidade total de horário. O hospital fica localizado na zona norte da capital paulista.

O (a) profissional será responsável pelo atendimento em diversos setores do hospital, tendo como atribuições as tarefas de prestar cuidados de enfermagem integral a todos os pacientes atendidos incluindo os pacientes mantidos em áreas consideradas críticas, de modo a atender as suas necessidades, segundo planejamento feito pelo enfermeiro, anotando e checando todos os cuidados prestados.

De acordo com a Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a assistência médica, auxílios de academia e creche, cesta básica, vale transporte e convênios com empresas parceiras são alguns dos benefícios.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo deverão acessar a página de carreiras do hospital, disponível no Vagas.com, para cadastrar o currículo e conhecer um pouco mais sobre a oportunidade disponível.

