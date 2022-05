Benefícios do feedback: Descubra quais são

Os benefícios do feedback podem ser notados desde a primeira sessão, mesmo que ainda sejam sutis e silenciosos. Isso porque essa técnica gera uma aproximação entre gestor e liderado, além de direcionar os passos mais assertivos que devem ser dados.

A seguir, você verá uma lista com esses e outros benefícios que as sessões de feedback podem proporcionar. Descubra quais são e comece a desenvolver a sua equipe!

Quais os benefícios do feedback?

Os benefícios do feedback são bastante diversos. Eles envolvem não apenas os resultados da empresa, como também os resultados do colaborador e, inclusive, a saúde mental deste.

Por isso, a cultura do feedback vem sendo cada vez mais disseminada. Se você quer que o seu time cresça e atinja novos patamares, talvez seja interessante investir nesse tipo de estratégia. Preparado? Então vamos conhecer um pouco mais sobre essas vantagens!

1. Motivação para os colaboradores

Um dos principais benefícios do feedback é a motivação que os colaboradores podem colher disso. Quando bem direcionados, sentem que sabem quais são os passos mais certeiros. Logo, instigam-se a buscar mais e mais, mantendo a motivação em uma média bastante interessante.

Afinal, se você deixar o seu colaborador “abandonado” e sem nenhum tipo de direcionamento, como é que ele poderá se sentir preparado para lidar com as adversidades do dia a dia? E como ele poderá descobrir quais caminhos são mais ricos? Pense sobre isso. 😉

2. Alinhamento de objetivos

Os objetivos da empresa e de cada setor também podem ser fortalecidos nas sessões de feedback. Por meio delas o gestor pode apontar quais são as metas de curto, médio e longo prazo. Além disso, pode conversar com o liderado para que ele também apresente metas interessantes e pertinentes.

3. Crescimento e desenvolvimento do time

Um time bem alinhado e direcionado às metas corretas tende a ser mais desenvolvido. Os membros do time sabem quais passos dar e quando dar, viabilizando o crescimento e desenvolvimento de forma inteligente.

4. Diminuição do retrabalho

O retrabalho também diminui. As pessoas aprendem quais são as ações que devem entrar em cena, além de aprenderem com os próprios erros. Isso viabiliza trabalhos mais bem-feitos e alinhados à proposta da empresa.

5. Melhora no relacionamento interpessoal

O relacionamento interpessoal também pode desfrutar dos benefícios do feedback. Isso porque o gestor se aproxima do liderado, além de auxiliar na proximidade entre os membros da equipe.

A harmonia passa a fazer parte da rotina, viabilizando uma aproximação rica e muito interessante – tanto emocionalmente, quanto no sentido profissional.

6. Aumento de produtividade e resultados

Por fim, um dos principais benefícios do feedback é justamente o aumento de produtividade e resultados positivos. Afinal, o time passa a ter um direcionamento mais concreto, que auxilia na obtenção de caminhos mais estratégicos no trabalho.

Consequentemente, todo mundo sai ganhando: funcionários mais satisfeitos com os próprios resultados, empresa em expansão e time com bons relacionamentos.

Por isso, investir em feedback é investir em um crescimento mútuo. Que aderir a essa ideia? 😉