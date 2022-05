Benefícios em maio: Veja as datas de pagamento do Auxilio Brasil, INSS e FGTS

Os brasileiros, neste mês de maio, contarão com uma grande quantidade de benefícios. De acordo com um levantamento feito pelo Notícias Concursos, pelo menos três grandes programas serão liberados para os cidadãos.

Segundo o cronograma de liberações do Governo Federal, são liberados ainda neste mês de maio:

Saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

Auxílio-Brasil

O saque emergencial do FGTS foi liberado com valor de até R$1 mil. De acordo com as regras de liberação do programa, os saques começaram desde 20 de abril e neste mês de maio seguem sendo liberados. As liberações seguirão o mês de aniversário dos trabalhadores.

O 13º salário do INSS é pago no segundo semestre de cada ano. No entanto, o Governo decidiu antecipar as liberações no primeiro semestre deste ano. O benefício começou a ser liberado no dia 25 de abril e seguirá neste mês de maio.

O Auxílio Brasil oferece transferência de renda para famílias que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza. O benefício é pago para cerca de 18 milhões de brasileiros, com valor mínimo de R$400. O benefício vai começar a ser pago no próximo dia 18 de maio.

Saque Emergencial do FGTS

A liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ocorre para aproximadamente 40 milhões de trabalhadores. De acordo com as regras, será liberado o valor de até R$1 mil pelo Caixa Tem.

– Nascidos em janeiro: 20 de abril

– Nascidos em fevereiro: 30 de abril

– Nascidos em março: 4 de maio

– Nascidos em abril: 11 de maio

– Nascidos em maio: 14 de maio

– Nascidos em junho: 18 de maio

– Nascidos em julho: 21 de maio

– Nascidos em agosto: 25 de maio

– Nascidos em setembro: 28 de maio

– Nascidos em outubro: 1 de junho

– Nascidos em novembro: 8 de junho

– Nascidos em dezembro: 15 de junho

13° salário do INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já tem data para começar a segunda parcela do 13º salário. Conforme informações oficiais, o pagamento do benefício irá começar no dia 25 de maio, uma quarta-feira.

Segundo informações do INSS, o pagamento do abono extra é feito para aposentados, pensionistas e demais beneficiários da autarquia.

Antes de mais nada, é importante destacar que tanto os segurados que recebem apenas um salário mínimo quanto aqueles que ganham uma mensalidade superior estão recebendo os valores do salário extra.

Vale destacar que este é o 3º ano seguido em que os segurados do INSS recebem o 13º antes das datas tradicionais, ou seja, em agosto e dezembro.

Como nos pagamentos anteriores, os novos repasses ocorrerão em dois calendários, o primeiro para segurados que ganham um salário mínimo e outro para segurados que ganham acima de um salário. Todavia, ambos seguem a ordem do último número do cartão do benefício do INSS.

Logo, confira abaixo os calendários de pagamento dos benefícios do INSS. O cronograma de pagamentos leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Auxílio Brasil

O Ministério da Cidadania vai liberar um novo lote de pagamentos do Auxílio Brasil a partir da próxima quarta-feira (18). O calendário já liberado segue o Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Atualmente, o programa social atende mais de 18 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Para receber o benefício é preciso estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O saque do benefício ocorre mediante ao aplicativo Caixa Tem ou utilizando o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão em lotéricas e correspondentes da Caixa. Confira o cronograma completo de maio a seguir:

18 de maio – NIS final 1;

19 de maio – NIS final 2;

20 de maio – NIS final 3;

23 de maio – NIS final 4;

24 de maio – NIS final 5;

25 de maio – NIS final 6;

26 de maio – NIS final 7;

27 de maio – NIS final 8;

30 de maio – NIS final 9;

31 de maio – NIS final 0.