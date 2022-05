Bolão catarinense leva 59 milhões da Mega-Sena 2478

34 pessoas muito sortudas amanheceram o dia com o bolso recheado de milhares de reais, em Santa Catarina. Moradores do município de Herval D’Oeste, cuja população não chega a 22 mil habitantes, foram surpreendidos com a notícia de que uma aposta realizada na cidade, por 34 pessoas, foi a grande ganhadora da Mega Sena, que estava acumulada.

Os 59 milhões serão muito bem vindos aos sortudos que resolveram participar do bolão no meio da semana. O resultado da Mega-Sena foi o seguinte: 02 – 17 – 23 – 28 – 39 – 46. A aposta realizada foi incrementada com duas dezenas extras e cada cotista do bolão vai receber aproximadamente 1,73 milhão de reais.

É importante observar o quanto a premiação é democrática, acaba saindo para qualquer aposta realizada em todos os 26 estados do país, além do Distrito Federal. Para isso, basta que a pessoa tenha mais de 18 anos, realize a marcação das dezenas e pague o valor correspondente, seja nas lotéricas ou utilizando a internet, nos sites e aplicativos específicos.

A cada dia que passa, mais e mais apostas feitas pela internet estão se saindo vencedoras. É totalmente seguro e o apostador recebe o dinheiro em sua conta quase imediatamente, basta realizar um cadastro no site preferido e colocar seus dados bancários. Tudo sem nenhum intermediário. Mas pode continuar indo ao banco receber também, é o ganhador que escolhe como quer a grana.

Se você infelizmente não fez parte deste bolão vitorioso sulista, poderá participar no novo concurso, que será sorteado neste próximo sábado, dia 7 de maio. A premiação terá o valor inicial de 3 milhões de reais, no mínimo, para quem acertar os 6 números da sorte da Mega.

Não sei jogar na Mega, como faço?

Pegue o volante – virtual ou de papel – e escolha 6 dezenas dentre as 60 disponibilizadas em cada um deles. Você poderá apostar em números extras também, até o máximo de 15, pagando o valor correspondente.

Quanto custa?

Os valores são estes abaixo

Número de dezenas Valor da aposta, em reais

6 4,50

7 31,50

8 126,00

9 378,00

10 945,00

11 2.079,00

12 4.158,00

13 7.722,00

14 1.3513,50

15 22.522,50

Existem algumas dicas que podem me ajudar a ter mais sorte?

Sim, há algumas coisas que o apostador pode fazer e ajudar a que ele tenha mais chances de acertar os números da sorte na modalidade. Algumas dessas dicas são essas a seguir: