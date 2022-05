Bolsonaro anuncia crédito sem juros a beneficiários do BPC

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou o estado de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (30) e prometeu liberar um novo crédito para usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A liberação não terá nenhum tipo de juros e poderá ser solicitada apenas por pessoas que moram no estado e que sofreram com as fortes chuvas que atingem a região.

Logo depois de sobrevoar áreas atingidas na Região Metropolitana do Recife, Bolsonaro respondeu algumas perguntas de jornalistas em uma coletiva de imprensa. O presidente disse que o Governo Federal que ajudar os desabrigados neste momento. “Tudo o que podemos fazer para entregar diretamente para interessados, sem passar por governadores e prefeitos, faremos”, disse ele.

Nesse sentido, o Governo Federal também anunciou a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para as pessoas que moram nas regiões atingidas. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro, confirmou as informações e deu mais alguns detalhes sobre o processo.

De acordo com Guimarães, o saldo do FGTS será liberado para as cidades que entraram em situação de calamidade dentro de até cinco dias. No entanto, ele disse que os governantes precisam realizar a solicitação do dinheiro para a Caixa Econômica Federal. O presidente do banco disse ainda que poderá liberar um novo crédito com até seis meses de carência.

Quem também estava na coletiva de imprensa foi o Ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Ele disse que o Governo Federal analisa a possibilidade de criar um novo crédito para atender pequenos agricultores e empresários. Segundo ele, o dinheiro poderia ser pago através dos recursos do fundo constitucional do Nordeste.

Bolsonaro visita Pernambuco

A entrevista coletiva dada pelo presidente na cidade do Recife durou apenas alguns minutos. Ao todo, contando o período de sobrevoo, Bolsonaro esteve em solo pernambucano por pouco mais de duas horas. Ele lamentou os efeitos da chuva na região.

“Infelizmente essas catástrofes acontecem, um país continental tem seus problemas. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis Rio, no sul da Bahia, no norte de Minas”, afirmou o presidente na coletiva de imprensa.

“Estamos tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. Nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais atender à população”, disse ele. “Vamos dar apoio aos municípios e ao governo do Estado. O governo federal está sempre alerta para atender à população, independente de pedidos das autoridades locais”, completou ele.

Chuvas

Dados mais atualizados do Governo do estado de Pernambuco dão conta de que 91 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas na Região Metropolitana do Recife. Os números devem subir, já que ainda existem, ao menos, duas dezenas de desaparecidos.

Até a manhã desta segunda-feira (30), alguns estados já enviaram auxílios para Pernambuco. São os casos da Paraíba, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As unidades da federação enviaram desde suprimentos até agentes de segurança.

Em três dias, só a cidade do Recife registrou 194mm de chuva. Trata-se portanto de uma das três maiores precipitações da história da cidade. As outras aconteceram em 1986 (135mm) e em 1970 (335,8mm).