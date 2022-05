Bolsonaro libera saque de R$1.000 para 18,1 milhões de trabalhadores

Cerca de 18 milhões de trabalhadores em todo o país serão para realizarem o saque de R$1.000 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Trata-se do saldo extraordinário anunciado pelo Governo do presidente Jair Bolsonaro.

Antes de mais nada, é importante lembrar que o saque do FGTS começou a ser pago no dia 20 de abril. Na ocasião, o Governo Federal liberou o dinheiro apenas para os cidadãos que nasceram no mês de janeiro. No sábado (30), o valor foi liberado para os nascidos em fevereiro.

Já neste mês de maio, o Governo liberou até agora três saques do benefício. No dia 04 de maio, o valor foi liberado para os nascidos em março. Na última quarta (11), a quantia foi liberada para os aniversariantes do mês de abril.

Por fim, neste sábado (14), os valores foram liberados para os nascidos no mês de maio.

Portanto, os cinco grupos totalizam 18,1 milhões de trabalhadores.

Para movimentar o montante, o indivíduo precisa utilizar apenas os canais digitais. O Planalto explica que, ao menos neste primeiro momento, será preciso usar o Caixa Tem para realizar a movimentação.

Através do aplicativo, o cidadão pode pagar algumas contas em forma de boletos ou apenas com o código de barras. Além disso, há a opção de realização de algumas compras online e até mesmo presenciais. Dentro de mais algumas semanas, haverá também a opção de transferir os valores para contas de outros bancos.

Os pagamentos serão feitos até o próximo dia 15 de junho, sempre respeitando o mês de aniversário de cada um dos usuários.

O Governo Federal explica ainda que o processo de pagamento será espaçado. O intervalo entre os depósitos poderá variar entre 7 e 10 dias.

Valor do saque do FGTS

De acordo com o Governo Federal, o limite de depósito do FGTS extraordinário é de R$ 1 mil por cidadão. No entanto, isso não quer dizer que todas as pessoas receberão este valor. Tudo dependerá do saldo de cada um.

Caso um cidadão tenha R$ 200 de saldo, esse é o valor que ele receberá. Caso ele tenha R$ 20 mil de saldo, então ele receberá apenas R$ 1 mil. O patamar do recebimento poderá ser menor, mas nunca maior do que o limite.

FGTS: Quando o dinheiro pode ser sacado?

De acordo com o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho. Por outro lado, todos os grupos poderão sacar até dezembro, conforme informações do Governo Federal. Veja o cronograma para os nascidos a cada mês: Janeiro: 20 de abril

Fevereiro: 30 de abril

Março: 04 de maio

Abril: 11 de maio

Maio: 14 de maio

Junho: 18 de maio

Julho: 21 de maio

Agosto: 25 de maio

Setembro: 28 de maio

Outubro: 1º de junho

Novembro: 08 de junho

Dezembro: 15 de junho É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizá-lo em situações específicas previstas em Lei.

Consulta pelo site do saque do FGTS Em primeiro lugar, o trabalhador que preferir, pode consultar o saldo do FGTS através do site oficial do Fundo de Garantia. Por lá, será possível saber se o cidadão tem direito ao saque. Portanto, em caso de resposta positiva, ele também poderá consultar a data de liberação de crédito que será feita pelo Governo Federal. Consulta pelo aplicativo Pelo aplicativo, a gama de possibilidades é notadamente maior. Por lá, o cidadão também poderá saber se há algum saldo em seu nome e também qual será a data do recebimento do benefício, em caso de resposta positiva. Mas além disso, o trabalhador também poderá consultar alguns dados básicos que estão disponíveis por lá. Por fim, através do aplicativo, o cidadão também poderá informar que não quer receber o saldo do FGTS neste momento. Além disso, é possível também solicitar o retorno do valor creditado para a conta do FGTS. Posteriormente, o indivíduo poderá usar a conta para atualizar os dados cadastrais e criar a chamada Conta Poupança Social Digital, que servirá para os depósitos.