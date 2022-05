Bradesco relata vazamento de dados dos usuários

Em um comunicado feito na última sexta-feira (13) pelo Bradesco Investimentos, dados de aproximadamente 53 mil clientes foram vazados recentemente. Apesar disso, a instituição esclarece que o vazamento de dados não colocou em risco a integridade dos usuários.

“A característica dos dados eventualmente visualizados não coloca em risco a integridade de acesso a sistemas transacionais desses clientes junto à Bradesco Financiamentos”, disse o Bradesco. A instituição ainda afirmou que todas as medidas necessárias para a solução do incidente foram adotadas, de forma que os clientes e autoridades competentes foram comunicadas.

Outros vazamentos de dados

No início de 2022 o Banco Central reportou um vazamento de dados do PIX dos clientes da instituição financeira Logbank Soluções em Pagamentos S/A. Segundo o BC, cerca de 2.112 usuários tiveram seus dados expostos, apesar disso, as informações eram de natureza cadastral e não permitiram a movimentação de recursos.

Além disso, no mês passado o Banco Pan também informou um incidente em sua plataforma, que permitiu o vazamento de dados dos usuários. A instituição informou que a foram expostos dados cadastrais, limite disponível e o saldo devedor dos usuários, contudo, não foram expostos dados completos do cartão, senhas ou quaisquer outras informações que pudessem trazer riscos financeiros.

Entenda os riscos

Apesar dos vazamentos de dados citados acima não revelarem dados completos dos usuários, a exposição de informações podem ser utilizadas em alguns golpes de engenharia social. Nesse tipo de golpe os criminosos tentam enganar as vítimas fingindo ser funcionários das instituições com o intuito de obter mais informações dos usuários.

É muito comum também que os golpistas façam o cruzamento de dados com vazamentos antigos. Desse modo, é possível que os criminosos tentem realizar saques indevidos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Sendo assim, é importante que os cidadãos que já tiveram dados vazados tenham atenção redobrada em alguns aspectos. É importante sempre suspeitar de mensagens enviadas por números desconhecidos ou ligações suspeitas. O Banco Central também recomenda que os cidadãos nunca informem seus dados pessoais em locais que não sejam os canais de atendimento oficiais das instituições financeiras.

Saiba mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Desde 2020 a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) vem sendo aplicada no Brasil com o intuito de garantir mais segurança e transparência aos cidadãos. A LGPD é válida tanto para empresas públicas quanto privadas. Nesse sentido, a lei define o que são dados pessoais e afirma que algumas informações específicas são ainda mais sensíveis.

Sendo assim, as empresas públicas ou privadas que infringirem a LGPD devem comunicar os usuários e podem chegar a receber uma multa. As sanções são aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem como função regular e orientar as instituições sobre sobre a lei.

Vale ressaltar que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais fala sobre o tratamento de dados pessoais em meios físicos e também em meios digitais. Desse modo, a lei é aplicada também em casos de vazamento de dados online.