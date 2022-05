BRB aprova novo concurso para 150 vagas de nível médio com salários de R$ 3,7 mil

O BRB (Banco de Brasília) aprovou nesta terça-feira, 24 de maio de 2022, a realização de um novo concurso público.

Este é o quinto concurso realizado pela instituição em um período de três anos. De acordo com informações da Assessoria de Comunicação do BRB, o banco cresceu em importância e tamanho, por isso, a necessidade de um novo certame.

“O BRB cresceu em tamanho e importância, e isso reforça a necessidade e o nosso compromisso com as pessoas, um dos pilares da nossa gestão”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “Estamos felizes em anunciar mais 150 vagas para reforçar o time”, concluiu.

Vagas e salários BRB

Ao todo serão oferecidas 300 vagas para o cargo de escriturário, conhecido como cargo porta de entrada para a carreira bancária.

Desse total, 150 serão para contratação imediata e outras 150 vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas são para ambos os sexos e contemplam candidatos com nível médio completo.

Entre as atribuições do cargo de escriturário bancário estão o atendimento ao público, preenchimento de formulários e arquivo de documentos.

O salário previsto para o cargo de escriturário bancário é de R$ 3.764,66 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Além da remuneração mensal, os aprovados no concurso público ainda tem direito a:

Participação nos lucros e nos resultados, de acordo com os termos da legislação pertinente e do Acordo Coletivo vigente;

Possibilidade de participação em Plano de Saúde e em Plano de Previdência Complementar;

Auxílio Refeição/Alimentação nos termos da legislação e do Acordo Coletivo vigentes;

Auxílio Cesta/Alimentação nos termos da legislação e do Acordo Coletivo vigentes.

Edital BRB em breve

De acordo com o BRB, a previsão é que o edital de abertura de inscrições seja publicado no Diário Oficial até julho deste ano.

As provas devem acontecer em outubro e a divulgação do resultado final do concurso, assim como a convocação, deve ser feita no início de 2023.

Desde 2019, o BRB já realizou quatro concursos públicos. Até o momento já foram convocados 940 candidatos aprovados anteriormente para cargos como analista de TI, escriturário, engenheiro, advogado e médico do trabalho.

No mês de abril de 2022, a instituição realizou a última convocação, zerando até mesmo as vagas de cadastro reserva.

Cerca de 90 mil pessoas se inscreveram nos concursos anteriores do BRB, totalizando 843 candidatos por vaga, em média.

Os concursos anteriores selecionaram os candidatos por meio de prova objetiva e prova discursiva, o que leva a crer que o mesmo procedimento de seleção será realizado neste novo concurso, apesar de ainda não ter sido divulgado o edital, nem a banca organizadora.

Sobre o BRB

O Banco de Brasília S.A., popularmente conhecido como BRB, é uma sociedade de economia mista, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal, com 96,85% das ações.

O banco foi criado no dia 10 de dezembro de 1964, sob a Lei Federal nº 4.545, obtendo licença para funcionar somente em 1966 pelo Banco Central do Brasil.

Na época, o objetivo era criar uma instituição financeira regional que oferecesse a possibilidade de captação de recursos necessários para o desenvolvimento da região.

Foi apenas em 1991 que o BRB ganhou status de banco múltiplo oferecendo aos clientes opções de carteiras comercial, câmbio, desenvolvimento e imobiliária.

Atualmente, o BRB possui 3.280 funcionários em seu quadro de servidores. O banco conta também com o apoio de 450 estagiários, 120 aprendizes e 705 terceirizados, gerando mais de 4.500 postos de trabalho.

Apesar de ser um banco regional do Distrito Federal, o BRB atende outras cidades em diferentes estados, como Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo; uma em Unaí e dez no interior do Estado de Goiás.

Hoje o banco conta com 585 terminais de autoatendimento próprios, além de 45 mil terminais de autoatendimento distribuídos por todo Brasil por meio da rede do Banco do Brasil e TECBAN.