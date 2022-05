BRF recruta estudantes pelo Brasil

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio, entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy, Paty, entre outros, está recrutando estudantes pelo Brasil. Com vagas distribuídas nas cidades de Curitiba (PR), Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e São Paulo (SP), a empresa visa atender uma demanda das áreas de Tecnologia da informação, Logística, Marketing, Administração, Pesquisa e Desenvolvimento, Recursos Humanos, entre outras.

As inscrições vão até 3 de junho.

São elegíveis estudantes do ensino superior que estejam matriculados entre o último ou penúltimo ano da graduação, com formação prevista para julho de 2023 ou julho de 2024. Não há limitação de cursos, mas é essencial ter disponibilidade para estagiar por seis horas diárias. Ainda, o idioma inglês será avaliado e considerado um diferencial.

Durante o programa, os profissionais terão a oportunidade de colocar a mão na massa e se envolver em atividades ligadas aos negócios, sendo desafiados diariamente para acelerar seu desenvolvimento. Ao final da jornada, eles estarão preparados(as) para assumir posições relevantes e contribuir com as necessidades do negócio da Companhia.

Os estagiários receberão bolsa auxílio condizente com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como Vale Refeição, Auxílio transporte, Seguro de Vida, Assistência Médica e Odontológica, Gympass, Cesta de produtos BRF e Desconto em produtos BRF.

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte de uma das maiores empresas do Brasil e concorrer a uma das vagas deverão se candidatar no site de Talentos da Companhia até o dia 3 de junho. No endereço é possível conhecer um pouco mais sobre a empresa e sobre o programa de estágio em si. Clique aqui para se inscrever.