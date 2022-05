Cacau Show abre mais de 100 empregos pelo país

A Cacau Show, empresa alimentícia que dá nome a uma das mais famosas marcas de chocolate, anunciou recentemente que está com vagas de emprego pelo Brasil. Para se candidatar, é necessário cumprir alguns requisitos especificados na página de inscrição. Veja abaixo quais as oportunidades disponíveis e como inscrever.

Cacau Show anuncia oportunidades disponíveis para candidatura

No mercado desde 1988, a Cacau Show é uma marca de chocolates nacional que preza pela comunicação e excelência nos produtos com seus clientes. Com mais de duas mil lojas espalhadas pelo país, a marca está presente em quase todos os estados Brasileiros.

A empresa fabrica anualmente mais de doze mil toneladas de chocolate, e para fazer parte de toda essa produção, sua equipe está em constante expansão. Através da InfoJobs, a instituição divulgou vagas de emprego disponíveis em várias regiões do país. Confira a seguir.

Assistente de SAC (Linhares);

Líder de Atendimento (Ivoti);

Gerente de Loja (São Paulo);

Operador de Loja (Belo Horizonte);

Assistente Comercial (Linhares);

Coordenador Regional (Limeira);

Líder de Atendimento (Belo Horizonte);

Atendente (Osasco);

Assistente de Suporte (Itapevi);

Coordenador de Loja (Porto Alegre);

Analista de Investigação e Fraude (Itapevi);

Assistente de Administração de Vendas (Itapevi);

Mecânico de Utilidade Jr (Itapevi).

Como se candidatar

Para aqueles que tiverem interesse em fazer parte da equipe de colaboradores da Cacau Show, é importante se atentar aos requisitos exigidos pela empresa. Confira as vagas disponíveis e veja como é possível realizar a inscrição através do link do participante.

