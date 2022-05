CadÚnico: aplicativo do Cadastro Único supera 1 milhão de usuários

De acordo com informação do Ministério da Cidadania, o novo aplicativo do Cadastro Único superou 1 milhão de downloads.

CadÚnico: aplicativo do Cadastro Único supera 1 milhão de downloads

Foram registrados mais de 135 mil pré-cadastros e mais de 67 mil atualizações cadastrais por confirmação, informa o Ministério da Cidadania. A ferramenta disponível nos sistemas Android e IOS beneficia os usuários com novas funcionalidades, destaca a divulgação oficial.

Dados oficiais do Ministério da Cidadania

O novo aplicativo do Cadastro Único do Governo Federal superou 1 milhão de downloads, sendo mais de 932 mil pelo sistema Android e 83,2 mil pelo IOS, informa o Ministério da Cidadania.

O novo aplicativo do CadÚnico foi lançado recentemente

Os dados foram coletados no dia 28 de abril de 2022. A ferramenta lançada em 30 de março tem como objetivo modernizar o atendimento aos cidadãos. Foram realizados mais de 135 mil pré-cadastros e mais de 67 mil atualizações cadastrais por confirmação pelo aplicativo.

CadÚnico: mais de 80 milhões de pessoas registradas

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Cadastro Único conta com mais de 80 milhões de pessoas registradas. O sistema é a porta de entrada dos cidadãos em situação de vulnerabilidade para os principais programas sociais do país.

Muitas iniciativas são amparadas pelo Cadastro Único

Conforme informações oficiais, são mais de 28 iniciativas, como o Programa Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Criança Feliz, entre outros que o utilizam.

Pré-cadastro e atualização de dados

De acordo com o Ministério da Cidadania, a modernização do sistema pretende facilitar o acesso aos serviços sociais. O aplicativo trouxe mais opções aos usuários, como a possibilidade de pré-cadastramento, atualização dos dados cadastrais, mapa georreferenciado com pontos de atendimento mais próximos aos cidadãos e consulta dos benefícios recebidos pela família, destaca a divulgação oficial.

Dados essenciais: escolaridade, trabalho e remuneração

Depois do pré-cadastro, o cidadão que ainda não faz parte do Cadastro Único tem 120 dias para comparecer a um posto de atendimento para complementar os demais dados, tais como: escolaridade, trabalho e remuneração, destaca o Ministério da Cidadania.

Além do aplicativo, o pré-cadastro e as demais funcionalidades também podem ser acessados por meio da versão web no endereço: https://cadunico.cidadania.gov.br, de acordo com informações oficiais.

É possível revisar e atualizar seus dados pessoais no Cadastro Único por meio do aplicativo

Quem já está inscrito no Cadastro Único poderá utilizar o aplicativo para atualizar o cadastro da família por meio da confirmação dos dados. De acordo com o Ministério da Cidadania, essa é uma opção que permite que o cidadão revise as informações e confirme o endereço, a composição familiar e o registro dos integrantes da família. Se nada mudar, a família pode confirmar seus dados pelo aplicativo ou versão web sem precisar ir até os postos de atendimento e sem custos de deslocamento.

Versão web e consultas de informações relevantes

Conforme informações oficiais do Ministério da Cidadania, o aplicativo ou a versão web também permite consultar dados como o Número de Identificação Social (NIS), código familiar, situação cadastral, data da última atualização e data limite para uma nova atualização cadastral. Também serão exibidos os dados do domicílio, família e de identificação do Responsável pela Unidade Familiar e dos demais integrantes.

Cruzamento e conectividade

As informações cadastrais também terão mais qualidade, a partir do cruzamento periódico e automático da base de dados do Cadastro Único com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que possui mais de 36 bilhões de registros de remuneração de trabalho e de benefícios previdenciários e assistenciais, destaca a divulgação oficial.

A conectividade dos dados do Cadastro Único será ampliada

O Ministério da Cidadania ainda vai ampliar a conectividade dos postos do Cadastro Único em mais de 700 municípios, a partir da instalação de cerca de 800 antenas do Governo Eletrônico em parceria com o Ministério das Comunicações, de acordo com informações oficiais. Assim, a expectativa é beneficiar cerca de oito milhões de famílias do Cadastro Único.