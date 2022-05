Caiu no golpe do empréstimo consignado? Veja o que fazer

Nos últimos meses, a Polícia Federal (PF) vem divulgando uma série de dicas que as pessoas podem seguir para evitar cair em golpes do empréstimo consignado. No entanto, mesmo com toda a atenção que um cidadão possa ter, ele ainda corre o risco de ser vítima de uma fraude. O que fazer quando se torna vítima do crime?

Segundo informações da própria PF, o primeiro passo é avisar as autoridades o mais rapidamente possível. Dessa forma, o cidadão se protege de mais problemas no futuro. A primeira dica é fazer um Boletim de Ocorrência em uma sede mais próxima da polícia civil na sua região. Assim, os agentes de segurança ficam cientes da situação.

Neste caso, o tempo é importante. Quanto mais rápido o cidadão faz o Boletim, mais chances ele tem de resolver o problema. Logo depois de informar a polícia sobre o caso, o cidadão precisa entrar em contato com o Banco Central (BC) para formalizar uma reclamação. O indivíduo pode ligar para o número 145 ou ainda realizar o procedimento através do site oficial da instituição.

Outra dica é entrar em contato com o seu banco ou a instituição financeira a qual pertence o débito do empréstimo consignado. Por fim, ainda é importante formalizar outra reclamação em um órgão de Proteção de Defesa do Consumidor (Procon), ou mesmo do Ministério Público. Em todos os casos, é importante ser rápido.

Em resumo, a ideia central é informar a situação ao maior número possível de autoridades das mais diversas áreas. A formalização é importante para que o trabalhador tenha mais chances de resolução do problema. Além disso, os dados divulgados serão importantes para que os órgãos de segurança encontrem as quadrilhas que aplicam os golpes e evitem que mais pessoas sejam vítimas da fraude.

Como funcionam os golpes

Segundo as informações da própria Polícia Federal, cada quadrilha costuma agir de uma maneira particular. No entanto, é possível traçar uma linha que reúne todas as fraudes: eles sempre oferecem condições vantajosas para os empréstimos.

Além disso, as quadrilhas também costumam pedir para que o idoso faça uma espécie de pagamento inicial para uma suposta ativação do empréstimo consignado. A Federação Nacional dos Bancos (Febraban) garante que a prática não é permitida.

Outro golpe comum acontece quando os fraudadores pedem os dados pessoais dos idosos para a ativação do consignado. Os criminosos usam as informações para roubar o dinheiro das vítimas.

Como se proteger

Segundo as informações da PF, nenhum cidadão está completamente imune aos golpes de quadrilhas. No entanto, existem algumas dicas que podem ser seguidas para evitar ter maiores problemas neste momento.

Uma das principais dicas é evitar clicar em links que chegam através de redes sociais como Twitter e Instagram, e por aplicativos de troca de mensagens como o WhatsApp. Um simples clique pode acabar instalando vírus maliciosos no celular.

No caso específico do empréstimo consignado, uma dica importante é não contratar o serviço de maneira remota. O cidadão que pretende entrar no sistema, pode realizar a solicitação presencialmente.