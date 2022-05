CAIXA libera novo microcrédito de R$1.000 a R$3.000 neste mês

A Caixa Econômica Federal faz saber aos interessados a liberação do novo microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs). A princípio, o Governo Federal pretende alcançar milhares de cidadãos brasileiros com o programa.

Desde já, conforme o presidente do banco, Pedro Guimarães, o potencial dessa oferta de crédito está ao redor de 40 milhões de pessoas. Porém, essa estimativa foi dada a longo prazo. Nos próximos meses, a ideia é de que 5 a 10 milhões de pessoas tomem algum tipo crédito.

De antemão, em termos de volume financeiro, a Caixa poderá receber até R$ 10 bilhões no total da operação em seis meses.

Primeiramente veja:

Americanas abre NOVAS vagas de emprego para todo o país

Usuários já podem reagir a mensagens no WhatsApp; confira a novidade

Como funciona?

Um grande diferencial dessa novo microcrédito da CAIXA é a taxa de juros. Primeiramente, para pessoas físicas, a taxa chega a 1,95%. Por outro lado, para pequenos empreendedores, a taxa começa a partir de 1,99%.

Todavia, em ambos os casos o parcelamento da dívida pode chegar a 24 vezes, ou seja, dois anos.

O procedimento de solicitação também é diferente para a pessoa física e para o microempreendedor individual. No primeiro caso, é possível pedir o microcrédito pelo aplicativo Caixa Tem, já no segundo, a solicitação deve ser presencial em uma das agências da Caixa.

Segundo o presidente da instituição, “a maioria dessas pessoas, exatamente por ser negativada, estar fora do sistema financeiro tradicional, toma dinheiro emprestado com agiotas e, normalmente, pagam juros entre 15% e 20% ao mês. Queremos quebrar esse ciclo de juros exorbitantes, passando disso a algo a partir de 1,95%. Isso vai gerar um efeito renda muito grande”.

Logo, não deixe de conferir:

Sua nota de R$ 50 pode valer até R$ 4 mil; veja o motivo

Quando questionado sobre os negativos aderirem ao microcrédito, Guimarães disse: “essa taxa de 1,95% ao mês no crédito pessoal dificilmente você vai ter. Isso chega a ser menor até do que algum tipo de consignado. O microcrédito sem o fundo garantidor é ao redor de 3,9% ao mês”.

Novo microcrédito da Caixa de até R$3 mil

Os valores que poderão ser retirados serão diferentes. Enquanto o MEI poderá resgatar o microcrédito no valor de até R$3 mil, o cidadão comum poderá sacar o valor de até R$ 1 mil.

O novo empréstimo é relativo ao programa SIM Digital e tem expectativa de contar com duas propostas, conforme informado.

Para pessoa física, o empréstimo estará fixado no valor de R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês e 24 meses para pagar. Para conseguir o valor, não será necessário muita burocracia, uma vez que a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para análise.

Quanto ao MEI, o empréstimo poderá ser de até R$ 3 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,99% ao mês e 24 meses para pagar. Nesse caso, o interessado deverá ir até a uma agência da Caixa e será necessário ter pelo menos 12 meses de faturamento de qualquer valor com o respectivo CNPJ.

Portanto, a ideia é que pessoas com o nome “sujo” na praça e que possuem dificuldades para contratar linhas de crédito possam ter acesso ao empréstimo por meio do programa. Além disso, se busca formalizar os trabalhadores informais.