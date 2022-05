Caixa libera novo saque do FGTS de até R$1 mil para 3,4 milhões HOJE (25/05)

O saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) tem uma nova liberação hoje, quarta-feira, 25 de maio. De acordo com o calendário da Caixa Econômica Federal, os nascidos no mês de agosto estão aptos a sacarem os valores de até R$1 mil.

O dinheiro de até R$1 mil será liberado em etapas até 15 de junho, quando recebem os nascidos em dezembro.

O depósito do valor do fundo acontece na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. A liberação de hoje ocorre para 3,4 milhões de trabalhadores, o que representa um valor total de R$ 2,4 bilhões.

Onde sacar os valores do FGTS?

Antes de mais nada, é importante destacar que os valores do fundo podem sofrer movimentação via aplicativo Caixa Tem (disponível para sistemas operacionais Android e iOS), o que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados.

Ademais, é importante destacar que o Caixa Tem também libera o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. Seja como for, todo o processo de solicitação do saque ocorre de maneira automatizada.

Dessa forma, o trabalhador não precisará ir a uma agência da Caixa, basta entrar no aplicativo oficial do FGTS, disponível para smartphones e tablets, e inserir os dados solicitados.

Todavia, o trabalhador deve ficar atento. Embora a maioria dos trabalhadores esteja com o cadastro para receber o dinheiro automaticamente na conta poupança social digital da Caixa, há situações, como por exemplo, em caso de dados incompletos, que não permitem a abertura da conta digital. Nesse caso, o trabalhador terá de pedir a liberação dos recursos.

Como consultar o saldo do FGTS

Em primeiro lugar, vale lembrar que a consulta do saldo do FGTS já pode ser feito. Para isso, o trabalhador poderá utilizar o aplicativo do FGTS ou o Internet Banking da Caixa.

Pelo aplicativo oficial do Fundo de Garantia, o trabalhador precisa baixar o aplicativo, selecionar a opção “cadastre-se” e preencher todos os dados solicitados:

CPF;

nome completo;

data de nascimento; e

e-mail.

Após isso, vocÊ deve cadastrar uma senha de acesso, numérica, com seis dígitos.

Como sacar os valores?

Antes de mais nada, é importante destacar que o trabalhador que possui a Conta Poupança Digital, o depósito será realizado automaticamente pelo Governo Federal. O dinheiro é liberado 100% digitalmente via aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e IOS).

Quem não possuir uma conta digital, o banco criará uma conta gratuita para que seja realizado o depósito. Todavia, em alguns casos, não haverá informações suficientes para o depósito, de modo que será necessário solicitar o saque diretamente no aplicativo do FGTS.

Por fim, vale lembrar que não há obrigação de saque do FGTS. O dinheiro estará disponível para todos, mas quem não quiser pode solicitar a devolução para a conta do fundo.

Próximos pagamentos do saque extraordinário

Conforme informado anteriormente, os nascidos de janeiro a julho já contam com os valores em suas contas. Sendo assim, restam cinco pagamentos para os nascidos nos seguintes meses:

agosto: recebem hoje, dia 25 de maio

setembro: recebem dia 28 de maio

outubro: recebem dia 1º de junho

novembro: recebem dia 8 de junho

dezembro: recebem dia 15 de junho