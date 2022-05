Caixa libera saque do FGTS de até R$1 mil para nascidos em julho

O saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já foi liberado para diversos grupos de trabalhadores (nascidos de janeiro a junho). Agora, neste sábado (21), ocorre a liberação dos valores para um novo grupo: os nascidos em julho.

Segundo informações do Ministério do Trabalho e Previdência, cerca de 42 milhões de trabalhadores poderão sacar até R$ 1 mil das suas contas no Fundo de Garantia. O prazo para sacar os valores vai até 15 de dezembro. Após essa data, os valores retornarão ao FGTS devidamente corrigidos.

O trabalhador pode consultar se tem direito ao benefício e qual o valor e a data para recebimento do dinheiro, através do site da Caixa, aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS e, também, nas agências da Caixa Econômica.

Em conclusão, pelo site ou aplicativo também será possível informar que não quer receber os valores ou pedir a devolução dos mesmos. O saque extraordinário não é obrigatório, logo, cabe ao trabalhador decidir se quer ter acesso a ele ou não. O prazo para a negativa vai até dia 10 de novembro.

Como pedir o saque?

A princípio, não será necessário solicitar o saque, isso porque, o dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Todavia, caso o beneficiário não tenha uma conta no aplicativo, a Caixa Econômica abrirá uma em nome do trabalhador.

Em contrapartida, nos casos em que o trabalhador esteja com os dados incompletos junto ao Fundo de Garantia, será necessário acessar o aplicativo do órgão para completar as informações e pedir a liberação dos recursos. Veja como realizar o procedimento:

Acesse o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS; Caso o sistema informe a necessidade de solicitar o saque, toque sobre a opção “Solicitar saque”, no botão laranja; Feito isto, clique em “Confirmar” para autorizar a abertura de conta poupança social da Caixa em seu nome. Essa é a única opção para receber os recursos do FGTS; Na sequência, aparecerá a seguinte mensagem: “A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta”.

Regras de saque do FGTS extraordinário de até R$1 mil

De acordo com as regras de saque do FGTS, o usuário deve se enquadrar nas seguintes condições: Possuir saldo em conta ativa (relacionada ao emprego atual) do FGTS;

Possuir saldo em alguma conta inativa (referente a empregos anteriores) do FGTS;

Não possuir saldo bloqueado em operações de crédito, a exemplo da antecipação do saque-aniversário. Ademais, os interessados poderão verificar se há algum saldo em conta para sacar, podem realizar a consulta através do aplicativo próprio do FGTS. O trabalhador deverá consultar fora dos meios digitais, indo pessoalmente à uma agência da Caixa.

Calendário do novo saque do FGTS

A princípio, veja os pagamentos restantes do FGTS

21 de maio: aniversariantes de julho

25 de maio: quem nasceu em agosto

28 de maio: nascidos no mês de setembro

Por fim, veja os pagamentos de junho:

1º de junho: os nascidos em outubro recebem

08 de junho: aniversariantes de novembro

15 de junho: nascidos em dezembro