Caixa libera saque duplo do FGTS; veja se você tem direito

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando neste mês de maio um saque duplo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Tratam-se do saque extraordinário de até R$ 1 mil e do saque-aniversário.

Confira os detalhes de cada um dos saques a seguir e veja se você tem direito.

Saque extraordinário do FGTS

As liberações do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já estão sendo feitas. Trabalhadores com saldo disponível em suas contas ativas e inativas do fundo podem resgatar até R$ 1 mil.

Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 40 milhões de pessoas em todo o país poderão realizar o saque, inclusive quem está desempregado. A única exigência para conseguir resgatar os valores é ter dinheiro disponível para saque no FGTS.

Como consultar?

Pelo aplicativo do FGTS:

Baixe ou atualize o aplicativo do FGTS caso já tenha; Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque”; Para finalizar, clique em “Confirmar”.

Pelo site do FGTS:

Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar”; Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque do FGTS e como ocorrerá o procedimento.

Essa conta será acessada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite usar o saldo para pagar boletos, utilizar o cartão de débitos virtuais, fazer transações por meio do Pix, efetuar saques nos terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas e outras opções.

Sou obrigado a sacar?

Não. O saque é facultativo ao trabalhador, ou seja, caberá a ele resgatar o dinheiro ou não. Caso o cidadão não esteja interessado em realizar o saque, deverá informar por meio do aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa a decisão.

Mesmo que o crédito tenha sido realizado na Conta Poupança Social Digital, o trabalhador pode, ainda assim, optar por desfazer o crédito automático, basta acessar os canais mencionados até o dia 10 de novembro.

Contudo, vale ressaltar que é possível apenas não movimentar os valores depois de creditados. Acontece que após o dia 15 de dezembro, os recursos serão retornados a conta do FGTS, devidamente corrigidos.

Calendário de saque

Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de mio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho

Saque-aniversário do FGTS

O trabalhador que adere o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pode retirar anualmente parte do sado disponível de suas contas do fundo no mês de seu aniversário. A modalidade é uma ótima opção para os cidadãos que precisam de uma grana extra.

Neste mês, os valores estão disponíveis para os trabalhadores que fazem aniversário em maio.

Quem pode solicitar o saque-aniversário?

Para aderir a modalidade é preciso corresponder aos seguintes critérios:

Ser maior de 18 anos;

Possuir conta corrente ou poupança na Caixa;

Ter saldo suficiente no FGTS;

Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal;

Estar adimplente com a Caixa ou usar o recurso do crédito para pagar a dívida.

Como aderir ao saque-aniversário?

Para aderir o saque-aniversário ou consultar o saldo disponível, o trabalhador pode acessar os seguintes canais de atendimento:

Aplicativo FGTS disponível para Android e iOS;

Pelo site fgts.caixa.gov.br;

Pelo telefone número 0800 724 2019.

Na prática, basta clicar em “Meu FGTS”, e em seguida acessar a aba “Saque-Aniversário”. Depois disso leia e concorde com os termos e condições para então clicar em “Aderir ao saque-aniversário”.

Qual o valor do saque-aniversário?

O valor liberado pela modalidade depende do saldo que o trabalhador possui em suas contas no FGTS. Além disso, é possível receber uma parcela adicional conforme a faixa de saldo. Confira na tabela abaixo:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Vale ressaltar que a modalidade é vantajosa para aqueles que precisam de um dinheiro extra. No entanto, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não terá acesso ao FGTS de forma integral. Neste caso, só é disponibilizada a multa rescisória de 40% sobre o valor ajuntado no fundo.

Calendário saque-aniversário

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023