Caixa libera saque total de R$1.000 para desempregados; veja como sacar

O saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está sendo liberado gradualmente para milhões de trabalhadores com saldo disponível em suas contas ativas e inativas do fundo. Os valores podem chegar a até R$ 1 mil.

De acordo com a Caixa, mais de 40 milhões de pessoas em todo o país poderão realizar o saque, inclusive os desempregados. A única exigência para conseguir resgatar os valores é ter dinheiro disponível para saque no Fundo de Garantia.

Estou desempregado, como sacar até R$ 1 mil na CAIXA?

Como mencionado anteriormente, as regras para a liberação do saque de até R$ 1 mil do FGTS ressaltam que todos os brasileiros com saldo em contas vinculadas ao órgão podem sacar. A regra vale tanto para quem possui um emprego atualmente (contas ativas), quanto para quem já trabalhou (contas inativas).

Portanto, independentemente da situação em que o cidadão se encontra, estando empregado ou não, a única obrigatoriedade para realizar o saque extraordinário do FGTS é ter saldo nas contas do Fundo de Garantia.

Vale lembrar que o saque será limitado a R$ 1 mil, embora os cidadãos tenham uma quantia maior no FGTS. No caso daqueles em que o saldo é inferior, terão um saque proporcional.

Para saber quanto terá disponível basta realizar uma consulta no aplicativo do órgão ou no site da Caixa.

Veja o cronograma:

Nascidos em janeiro: 20 de abril

20 de abril Nascidos em fevereiro: 30 de abril

30 de abril Nascidos em março: 04 de maio

04 de maio Nascidos em abril: 11 de maio

11 de maio Nascidos em maio: 14 de maio

14 de maio Nascidos em junho: 18 de maio

18 de maio Nascidos em julho: 21 de abril

21 de abril Nascidos em agosto: 25 de abril

25 de abril Nascidos em setembro: 28 de abril

28 de abril Nascidos em outubro: 1º de junho

1º de junho Nascidos em novembro: 08 de junho

08 de junho Nascidos em dezembro: 15 de junho

Como pedir o saque mesmo desempregado?

Não será necessário solicitar o saque, isso porque, o dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Mas caso o beneficiário não tenha uma conta no aplicativo, a Caixa Econômica abrirá uma em nome do trabalhador.

Em contrapartida, em casos em que o trabalhador esteja com os dados incompletos junto ao Fundo de Garantia, será necessário acessar o aplicativo do órgão para completar as informações e pedir a liberação dos recursos. Veja como realizar o procedimento:

Acesse o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS; Caso o sistema informe a necessidade de solicitar o saque, toque sobre a opção “Solicitar saque”, no botão laranja; Feito sito, clique em “Confirmar” para autorizar a abertura de conta poupança social da Caixa em seu nome. Essa é a única opção para receber os recursos do FGTS; Na sequência, aparecerá a seguinte mensagem: “A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta”.

Sou obrigado a sacar?

Não. O saque é facultativo ao trabalhador, ou seja, caberá a ele resgatar o dinheiro ou não. Caso o cidadão não esteja interessado em realizar o saque, deverá informar por meio do aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa a decisão.

Mesmo que o crédito tenha sido realizado na Conta Poupança Social Digital, o trabalhador pode, ainda assim, optar por desfazer o crédito automático, basta acessar os canais mencionados até o dia 10 de novembro.

Contudo, vale ressaltar que é possível apenas não movimentar os valores depois de creditados. Acontece que após o dia 15 de dezembro, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos.