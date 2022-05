Caixa paga Auxílio Brasil para novo grupo nesta sexta, 27; veja quem recebe

Atenção, cidadãos! Nesta sexta-feira (27/05), um novo grupo de beneficiários do Auxílio Brasil começa a receber suas parcelas referentes ao mês de maio, conforme o número final do NIS, Número de Inscrição Social . De acordo com o calendário do Governo, recebem a partir de hoje os cadastrados que possuem NIS final 8.

A parcela de maio começou a ser paga pela Caixa Econômica Federal no último dia 18. Até então, o Governo já fez os pagamentos para os grupos com NIS final 1 ao 7.

A estimativa do Governo é pagar um total de R$7,3 bilhões a 18,1 milhões de famílias, conforme informou o Ministério da Cidadania. Neste mês de maio, o quantitativo de beneficiários é superior ao que foi pago em abril, quando 18,06 milhões de famílias foram atendidas pelo programa.

Veja o número de famílias beneficiadas por região:

Nordeste: 8,5 milhões

Sudeste: 5,2 milhões

Norte: 2,1 milhões

Sul: 1,2 milhão

Centro-Oeste: 937 mil

Confira abaixo o calendário de pagamentos da parcela de maio

18 de maio – NIS final 1;

19 de maio – NIS final 2;

20 de maio – NIS final 3;

23 de maio – NIS final 4;

24 de maio – NIS final 5;

25 de maio – NIS final 6;

26 de maio – NIS final 7;

27 de maio – NIS final 8;

30 de maio – NIS final 9;

31 de maio – NIS final 0.

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Como receber os pagamentos?

Seja como for, o Auxílio Brasil será pago para as famílias que atenderem aos seguintes requisitos:

Estar cadastrada, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

Ser selecionada pelo Ministério da Cidadania;

Estar em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Ademais, para as famílias em situação de pobreza é necessário que apresentem, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Além disso, após estar apto ao recebimento do Auxílio Brasil, as famílias precisam se atentar aos seguintes requisitos para continuar no programa:

Em primeiro lugar, realização do pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos.

Consulta de pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos