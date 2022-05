Caixa Tem: Criminosos usam aplicativo para aplicar golpes; veja como descobrir se foi vítima

Os repasses do saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já estão acontecendo, e com isso, criminosos já estão se aproveitando da oportunidade para aplicar golpes em trabalhadores.

Primeiramente, o crime mais recente identificado acontece quando os golpistas se cadastram no aplicativo Caixa Tem e fazem uso do CPF da vítima. Todavia, na hora de informar os demais dados, os criminosos concedem informações falsas.

Desta forma, os trabalhadores conseguem identificar que foram vítimas de um golpe ao tentar acessar o aplicativo. Isso porque, o cidadão descobre que já há uma conta com o seu CPF cadastrado.

Com isso, caso seja identificado um golpe como esse, a orientação é ir em uma agência mais próxima da Caixa Econômica Federal e relatar o ocorrido. Na ocasião, será necessário apresentar um documento oficial com foto.

Vale ressaltar que esse golpe não é o único circulando acerca do saque extraordinário. Links enviados por e-mail, SMS ou até mesmo WhatsApp são facilmente utilizados como iscas para fazer vítimas. Neste sentido, fique sempre alerta e desconfie de informações vindas facilmente.

Caixa Tem com R$ 1 mil ou R$ 3 mil pelo aplicativo?

A princípio, pessoas físicas que empreendem ou desejam empreender e Microempreendedores Individuais (MEIs) que queiram impulsionar os seus negócios podem recorrer ao Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital).

Seja como for, o mais novo serviço oferecido pelo aplicativo Caixa Tem disponibiliza um crédito de até R$ 1 mil para pessoas físicas e de até R$ 3 mil para MEIs. Todavia, para ambos os grupos as condições são diferentes.

Em suma, os recursos contratados devem ser utilizados para investimento no negócio, como para pagamento de fornecedores, salário de funcionários, compra de matéria-prima, mercadorias para revenda, entre outras possibilidades.

Taxas de juros, prazo de pagamento e solicitação

Primeiramente, veja as condições específicas para cada grupo:

Para pessoa física

Limite do crédito: até R$ 1 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,95% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Solicitação: aplicativo Caixa Tem.

Para MEI

Limite do crédito: até R$ 3 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,99% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Condição: o solicitante precisa ter atuado por pelo menos 12 meses na categoria de microempreendedor e ter recebido faturamento anual de até R$ 81 mil;

Solicitação: de forma presencial em qualquer agência da Caixa.

Quem pode receber os valores?

De acordo com as regras de liberação do microcrédito, a pessoa física poderá solicitar o empréstimo de até R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês e 24 meses para pagar. Para resgatar os valores, não será necessário muita burocracia, uma vez que a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para análise.

Por outro lado, o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) tem regras diferentes. Nesta modalidade, podem solicitar microempreendedores individuais, com o valor limite de até R$ 3 mil, em até 24 parcelas mensais. As taxas chegam a 1,99% mensal.

Pessoas físicas e MEIs que exerçam atividade produtiva com renda ou receita bruta anual de até R$ 360 mil. O governo considera que as pessoas físicas são “empreendedores individuais”.

É importante destacar que o valor deverá ser utilizado para o negócio do trabalhador, para aumento do capital de giro, compra de insumos ou investimentos em equipamentos e utensílios que favoreçam o aumento da produção na atividade do trabalhador.

Por fim, conforme informações da Caixa, no ato da contratação, o usuário deverá realizar uma declaração de uso da quantia disponibilizada, por meio de um quiz interativo sobre educação financeira e uso consciente do crédito liberado (R$1 mil a R$3 mil).