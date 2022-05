Caixa Tem: Saiba como se cadastrar e fazer login diretamente no aplicativo

Quem faz parte do programa Auxílio Brasil vê no Caixa Tem uma oportunidade de movimentação do dinheiro. O mesmo vale, aliás, para as pessoas que devem começar a receber o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) extraordinário. Vários projetos do Planalto passam a exigir o uso do novo aplicativo.

Mas afinal de contas, como é possível se cadastrar e fazer o login no Caixa Tem? De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, não é necessário sair de casa para realizar o procedimento. Basta seguir alguns passos no seu celular, para ativar o seu login e começar a usar o dinheiro de alguns projetos sociais.

Passo a passo

Baixe o aplicativo. Ele está disponível para celulares Android e iOS em lojas de aplicação. Certifique-se de fazer o download apenas do app oficial. É possível comprovar isso verificando qual é o desenvolvedor oficial do programa, a própria Caixa Econômica Federal. Além disso, o aplicativo oficial conta com um número muito mais elevado de downloads nas lojas do celular.

Logo depois da instalação, abra o app e acesse o link Cadastre-se e abra a sua conta. Ao fazer isso, o próprio sistema levará o usuário para uma lista de etapas da inscrição. Basta clicar na opção Continuar.

Chega o momento de inserir o número de celular. Eles pedirão para que o usuário insira a informação duas vezes. Logo depois disso, clique na opção Continuar mais uma vez. Na sequência insira a sua data de nascimento, e em seguida, selecione a opção Continuar.

Insira o CEP da sua cidade. Caso não saiba, basta realizar uma consulta em qualquer site de pesquisas da internet: “CEP + nome da sua cidade (estado)”. Pronto, o próprio google dará a numeração. Insira no site. Logo depois, digite duas vezes o e-mail e clique mais uma vez em Continuar.

Criando a senha

Feito todo o processo, é chegado o momento de criar uma senha. A numeração deve conter seis dígitos. Não pode ser a data de nascimento, nem mesmo o seu CPF. Escolha uma sequência forte e anote em algum lugar de sua segurança.

Confirme a senha, marque a caixa de Não sou Robô e em seguida em Cadastre-se. Clique em Enviar Código. Neste momento, o sistema enviará um SMS para o número de celular que o próprio cidadão acabou de registrar.

Espere a chegada do SMS, insira o número no app, pressione a opção Verificar Código e aguarde por alguns segundos. Neste processo, a própria Caixa passará a analisar a situação das informações enviadas pelo cidadão.

Seguindo para o Caixa Tem

Passado o tempo indicado, o cidadão poderá voltar a abrir o Caixa Tem. Neste momento, o app pedirá para que o cidadão verifique a sua caixa de e-mail. Abra o seu endereço digital, verifique a mensagem da Caixa e clique em Verificar e-mail.

Pronto! O cidadão já passa a ter uma conta no Caixa Tem para chamar de sua. Lembre-se que em alguns casos, é preciso abrir uma conta no sistema. Para isso, basta clicar na opção Contrato de abertura de conta.

É importante ler todos os itens do documento. Caso concorde com tudo, o cidadão pode clicar na opção Aceitar. A conta digital é usada para o depósito de projetos sociais do Governo Federal como o Auxílio Brasil e também o vale-gás nacional.