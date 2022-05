Caixa Tem: Saque de até R$ 1 mil pelo aplicativo em 2022

A Caixa Econômica Federal já está liberando o microcrédito de até R$ 1 mil para as pessoas físicas que querem empreender. O Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) também está disponível no valor de até R$ 3 mil para os microempreendedores individuais (MEIs).

Estão sendo utilizados para custear o novo microcrédito os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que somam R$ 3 bilhões. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, nos primeiros dias de vigência do programa milhares de contratações foram registradas.

SIM Digital

O microcrédito tem dois públicos alvos, as pessoas físicas que querem empreender e os microempreendedores individuais (MEIs). As condições para cada um são as seguintes:

Pessoas físicas: crédito de até R$ 1 mil, taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses.

Pessoas jurídicas (MEI): crédito de até R$ 3 mil, taxas de juros a partir de 1,99% ao mês e até 24 meses para pagar.

Vale ressaltar que os empréstimos também estão disponíveis para negativados, desde que a dívida não ultrapasse R$3 mil. No caso dos MEIs, é preciso ter ao menos 12 meses de atividade com o CNPJ para solicitar o serviço.

Como solicitar o crédito?

O processo de solicitação também é diferente entre os grupos. As pessoas físicas podem pedir o microcrédito pelo aplicativo Caixa Tem. Basta baixá-lo ou atualizar os dados cadastrais caso já tenha a conta antes de solicitar o empréstimo.

Enquanto isso, os MEIs só podem solicitar o empréstimo em uma das agências bancárias da Caixa. Todavia, segundo o presidente do banco, a novidade também ficará disponível para esse público no aplicativo. Mas até lá, o requerimento é presencial.

Quando poderei receber o valor do empréstimo?

Segundo informações divulgadas pela CAIXA, o crédito de R$ 1 mil ou R$3 mil, será liberado em até 10 dias, a contar da data de atualização do cadastro. Após aprovação, o cliente poderá realizar a contratação do valor e os recursos que serão creditados imediatamente na conta.

Posso pedir o microcrédito se estiver com o nome sujo?

O cidadão com o nome sujo poderá solicitar o microcrédito de R$1 mil ou R$3 mil. Terá acesso aos empréstimos inclusive quem está com o nome sujo (negativados) em instituições de análise de crédito, como Serasa e SPC Brasil.

Como utilizar o Caixa Tem?

Depois de baixar o aplicativo, o usuário deverá realizar a atualização cadastral no Caixa Tem. Para isso, o aplicativo solicita que o usuário digitalize o documento de identidade, envie uma foto “selfie” e informe a renda mensal.

No caso do MEI, o crédito deverá ser pedido nas agências. Para contratar, o cidadão deverá ter uma conta na Caixa, ter mais de 12 meses de faturamento como MEI e apresentar comprovante de residência e documentos pessoais e da empresa.